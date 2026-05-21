«Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России «Непередаваемое ощущение покоя и тихого счастья»: как сирень стала символом Победы и одолевшего войну Сталинграда

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
 Ростовские школьницы попросили Лепса прийти к ним на выпускной
Школьницы из Ростова-на-Дону обратились к артисту Григорию Лепсу. Как сообщает Привет-Ростов, в видеообращении девушки приглашают популярного исполнителя приехать к ним на выпускной бал. – В обращении выпускницы признались,...
«Давайте учиться договариваться»: заслуженный юрист РФ Светлана Казаченок предложила спасти перегруженные суды медиацией

За помощью юристов волгоградцы обращаются с десятками, если не сотнями проблем разного толка и уровня – от долгоиграющих семейных споров до попыток достучаться до собственной управляющей компании, работающей спустя рукава. Возможно ли разобраться во всех хитросплетениях закона самостоятельно? Часто ли сами адвокаты сталкиваются с «белыми пятнами» в законодательстве? И правда ли, что большинства судебных споров можно попросту избежать, применив практику медиации? Об этом и не только корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с Заслуженным юристом РФ, доктором юридических наук Светланой Казаченок.

Мирный путь 

Популярность конкретных запросов к юристам нередко определяет сама жизнь с неожиданно вторгающимися в нее обстоятельства. Так, во время пандемии коронавируса, когда тысячи горожан вынужденно замедлили шаг и встретились лицом к лицу со своими близкими, на юристов обрушился шквал семейных конфликтов. А уже после выхода на работу сотрудники, не нашедшие общего языка с работодателями, пытались решить в суде и трудовые споры.

В каком-то смысле наша профессия схожа с профессией врача. Российский менталитет таков, что, заболев, человек сначала пытается лечиться самостоятельно – ставит горчичники, делает ножные ванные и прочее. И, лишь понимая, что заболевание выходит на более серьезный уровень, обращается к врачам. К сожалению, в случае с адвокатами все так же. При возникновении спора, которого вообще-то можно было избежать, очень важно превентивно взаимодействовать с адвокатом, чтобы понимать, к каким последствиям он может привести, – рассуждает Светлана Казаченок. – Если к нам обращаются в начале конфликтной ситуации, мы всегда стараемся урегулировать ее мирным путем, ведь очень важно – сохранить партнерские или семейные отношения, не нарушить интересов третьих лиц. А это возможно лишь тогда, когда каждая из сторон идет к какому-то компромиссу. Я неоднократно говорила об институте медиации, когда мы стараемся примирить стороны, и в процессе работы нередко выясняем, что в основании конфликта лежит не та проблема, которую называют первоначально, а какие-то старые споры и обиды. С этим тоже нужно разбираться, потому что земля не такая большая – необходимо находить общие точки и учиться договариваться.

Несмотря на внешнюю всеобъемлемость законодательства, современные вызовы нередко рождают правовые коллизии и создают «белые пятна». К слову, процесс подстройки закона под современные запросы волгоградские юристы называют неизбежным.

Не так давно, к примеру, мы столкнулись с так называемым «эффектом Долиной», когда нарушались права добросовестных приобретателей. Волгоградцы боялись и продавать, и покупать жилье, ведь спорные ситуации возникали при сделках не только с пожилыми, но и с молодыми людьми, – отмечает заместитель Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив. – И в этой ситуации все адвокаты были благодарны Верховному суду, который своевременно поставил точку в резонансном вопросе, создав правовую определенность. Когда начинается новое дело, обойтись без «белых пятен» просто невозможно. Возьмем, к примеру, участников СВО и их семьи. При возникновении определенных правовых коллизий все вопросы в отношении этих категорий граждан решаются очень оперативно. Посмотрите, сколько изменений в законодательство внесено в последнее время. И это абсолютно правильно, ведь люди рискуют своей жизнью, защищая нас всех.

«Учить правовой грамотности нужно уже в детстве»

В последние годы в России все чаще говорят о важности обучения финансовой грамотности с младых ногтей. По мнению Светланы Казаченок, знакомство с безграничным миром юриспруденции также важно еще в детском возрасте.

Развитием правовой культуры вроде бы занимаются многие. Но при этом все зависит от конкретных преподавателей, в частности в школе. Ведь очень важно не назидательно объяснять, а находить подход к детям, заинтересовывать их, думать, как преподнести им материал в форме игры, чтобы они запомнили информацию и применяли ее в жизни, – убеждена Заслуженный юрист России. – В этой теме есть и еще один важный вопрос – узнавать о правах невозможно без осознания своих обязанностей. В нашей стране существует очень много талантливых, активных, профессиональных молодых людей, которые знают, к какому результату им нужно прийти в конечном итоге. Но, увы, есть и те, кто считает, что все в жизни им должны. Из-за этого им сложно устроиться в жизни, и, на мой взгляд, в большей степени эта проблема родителей, которые с самого детства не приучают своих детей к труду.

По мнению Светланы Казаченок, начальные юридические знания важны детям хотя бы потому, что немалое количество конфликтов возникает у них уже в школьном возрасте.

–  Мы нередко сталкиваемся с конфликтами между учениками, и лично мне горько осознавать, что многих детей не учат, как общаться с другими людьми, как не нарушать их интересов и уметь грамотно защитить свои собственные, как правильно извиниться и найти выход из спорной ситуации, – заявляет адвокат. – На мой взгляд, медиация, которая пока, к сожалению, применяется не так широко, важна во всех отраслях нашей жизни. Но особенно важна – за корректировки в федеральном законодательстве я выступаю уже несколько лет – она при семейных спорах, связанных с интересами детей. Родители должны понимать, что, якобы ссорясь между собой и стараясь унизить друг друга, они в первую очередь наносят серьезную душевную травму своим детям. Почему-то в момент конфликта об этом просто забывают…

«Количество рассматриваемых в суде дел становится критическим»

Медиация как возможность решить спорную ситуацию в зачатке, по мнению волгоградского адвоката, критически необходима и в острой для каждого горожанина теме ЖКХ.

Огромное количество споров связано именно с услугами ЖКХ. Горожане обращаются за помощью по вопросам тарифов, сроков оплаты, начислений. Многие эти споры разрешаются в суде в упрощенном порядке даже без вызова сторон. Но ведь не всегда ресурсоснабжающие организации оказываются правы. Очень часто подобные судебные приказы отменяются, и при рассмотрении материалов по существу выясняется, что правда была именно на стороне гражданина. В этом вопросе, на мой взгляд, также необходимо менять законодательство, так как существующая ныне процедура в большом количестве дел нарушает права горожан. Но суды настолько переполнены, что их тоже можно понять. Тот вал дел, которые они рассматривают ежедневно, становится критическим, и здесь как раз большую роль играет медиация, – настаивает Светлана Казаченок.

Несмотря на очевидную пользу медиации, говорить о ней как о новом институте пока еще рано – в стране недостаточно специалистов, готовых оказать горожанам квалифицированную помощь и действительно решить проблему, а не усугубить ее.

– Медиация пока не получила достаточно широкого распространения в том числе из-за нехватки специалистов. На мой взгляд, в России должно быть установлено минимальное количество часов для обучения профессионалов в этой сфере – не менее 300 часов. Я также убеждена, что они должны иметь высшее юридическое образование, так как урегулируют споры между людьми и организациями, составляя медиативное соглашение, в котором необходимо правильно прописывать все условия, которые в дальнейшем будут исполняться всеми сторонами, – констатирует Светлана Казаченок. – Очень важен и опыт работы в сфере гражданских споров, потому что наша задача – помирить стороны. И по-настоящему грамотные специалисты знают, как это сделать.

Фото: личный архив Светланы Казаченок

