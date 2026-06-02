Под Волгоградом расширили экспериментальную карбоновую ферму Молодые сотрудники ВТЗ предложили идеи по развитию предприятия Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда

Суды без лишнего шума отобрали у семьи экс-депутата Чувальского недвижимость на сотни миллионов рублей

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Скончалась заслуженная артистка России Нина Марушина
Известная россиянам по ролям в фильмах «Бабий бунт», «День за днем» и «Обломов» заслуженная артистка Нина Марушина скончалась в возрасте 91 года. Об этом 2 июня сообщило ИА «СарИнформ»...
 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
Дороги как конкурентное преимущество: член ОП Жуков – о выходе Волгоградской области на новый уровень

Когда говорят о дорожном строительстве, многие оценивают его через призму дороги возле дома или маршрута до ближайшего села. Но такие проекты, как обход Волгограда, новые этапы мостового перехода через Волгу и развязки в Волго-Ахтубинской пойме, имеют совершенно другое значение. В этом убежден член Общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков. 

По следам визита в регион 2 июня руководителя Росавтодора Романа Николаева волгоградец поделился мнением о том, чем важны реализуемые сегодня федеральные проекты в дорожном строительстве:  

– Сегодня важно не просто строить дороги, а вписывать их в экономику страны. Волгоградская область находится на пересечении крупных транспортных направлений, и от качества этой инфраструктуры зависит развитие промышленности, логистики и бизнеса далеко за пределами региона.

Не случайно руководитель Росавтодора Роман Новиков во время визита в Волгоградскую область отметил значение этих проектов, которые «закрывают потребности развития всей дорожно-транспортной сети Юга страны». Это подтверждает, что речь идет не просто о региональных стройках, а о развитии важных для страны транспортных маршрутов.

На мой взгляд, ключевую роль здесь сыграло именно стратегическое видение руководства региона. Можно бесконечно заниматься локальными вопросами и ремонтом отдельных участков дорог, а можно смотреть на несколько шагов вперед и понимать, какое место Волгоградская область должна занимать в транспортной и экономической системе страны. Несколько лет назад региональные власти увидели не просто проблему высокой транспортной нагрузки, а возможность превратить географическое положение региона в его конкурентное преимущество. Именно поэтому федеральному центру были предложены комплексные решения, связанные не с отдельными объектами, а с развитием всего транспортного каркаса территории.

Убедить федеральный центр выделить средства на такие масштабные проекты само по себе непросто. Но еще сложнее последовательно реализовывать их на протяжении многих лет, проходя все этапы от проектирования до строительства. Сегодня мы видим, что эта работа дает результат. Причем результат важен не только для жителей региона, но и для экономики страны в целом.

В конечном итоге это история не про километры асфальта. Это история про умение видеть перспективу, принимать стратегические решения и последовательно добиваться их реализации. Именно такой подход позволяет региону участвовать в решении задач федерального масштаба и создавать дополнительные возможности для развития собственной экономики.

