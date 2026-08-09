Капсульный отель на территории аэропорта продают в Волгограде





Капсульный отель в волгоградском аэропорту продают за 900 тысяч рублей. Подыскивая проекту нового владельца, прежние собственники предлагают оказывать техническую поддержку.

– Капсульное отели – это удобное и быстрое решение для отдыха прямо в аэропорту и на железнодорожных вокзалах, – пишут авторы объявления. – В отеле действует почасовая оплата. Автоматизированная регистрация избавит от лишнего общения и ускорит процесс заселения. В капсулу можно войти в полный рост, с удобством разместить вещи и обувь внутри, а также выбрать комфортное расположение кровати для сна – верхнюю или нижнюю капсулу.





Волгоградцам, которые откликнутся на предложение, предлагают на выбор несколько вариантов – либо забрать отель с территории аэропорта, либо купить модуль и оставить его под управлением прежнего собственника по агентскому договору. Вместе с капсулой в Волгограде новых хозяев ищут ее «собратья» из Перми, Минеральных вод, Самары и Владивостока.

Фото Международного аэропорта Волгограда/Vk.com