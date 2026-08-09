



В Волгоградской области проведут масштабные учения, рассказав жителям, как правильно действовать при объявлении беспилотной, ракетной и авиационной опасности.

– По протокольному поручению губернатора Андрея Бочарова с 4 по 6 августа учения с включением сигнала «Ракетная опасность» прошли во всех районах Волгоградской области, – рассказывает заместитель начальник Главного управления МЧС России по Волгоградской области, начальник управления по гражданской обороне и защите населения Вадим Катаев. – А уже 1 октября мы проведем комплексные показные учения в масштабе всего региона.

Созвав на тренировку представителей районов, сотрудники МЧС отработают не только включение сигналов опасности, но и открытие подвалов и других заглубленных помещений.

– Мы должны отработать укрытие населения в заглубленных помещениях, предусмотреть расстояние до подвалов – к примеру, если защитное сооружение находится от дома в 500 метрах, то для эвакуации жителей уже потребуется транспорт, – отмечает Вадим Катаев. – Сотрудникам районных администраций предстоит заранее отработать все вопросы и сообщить нам о возникших проблемах. Мы в свою очередь проанализируем эту информацию и решим, как поступать в каждом конкретном случае.

Этим летом в Волгоградской области при объявлении о ракетной опасности стали включать систему оповещения. Что делать, если горожане услышали вой сирен? Сколько времени у волгоградцев есть для спуска в укрытие? И какие вещи следует взять с собой? Эти и другие вопросы корреспонденты обсудили с Вадимом Катаевым в новом выпуске подкаста ИА «Высота 102».

Фото Павла Мирошкина