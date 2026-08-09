



Невозмутимый взгляд. Внешне – полное отсутствие эмоций. И все-таки какая стать, какая грация скрывается за этой невозмутимостью и, кажется, даже безразличием ко всему сущему. Мы о косулях, которые стали героями новой очаровательной фотосессии биолога и фотографа-натуралиста Алины Урусовой.

Удивительный мир природы, скрытый от глаз обывателя, волгоградка раскрывает во всем ее очаровании. Верно ведь говорят – все, на что смотрят любящими глазами, выглядит по-особому красиво.

– Меня довольно часто спрашивают, как я снимаю диких животных. Мой любимый вариант – съемка с резиновой лодки, – рассказывает Алина Урусова. – Так звери меньше боятся и подпускают к себе куда ближе, чем сухопутного человека. Конечно, есть и минусы: бесконечная тряска, даже если ты сидишь и почти не дышишь. Особенно весело, когда лодку сносит ветром, а ты пытаешься одной рукой грести веслами, другой снимать, а ногой отпихивать любопытного пса.





Выходя на «фотоохоту» вместе со своей собакой, волгоградский биолог застает такие кадры, которые хочется рассматривать в деталях. Вот косуля внимательно смотрит вдаль, опасаясь неприятностей для своего малыша. А вот ее сородич с молоденькими рожками, пробираясь через листву, насобирал зеленых листьев и теперь сам напоминает юное деревце.





– На моего пёсика возложена важная миссия — привлекать внимание зверей. Они на него реагируют очень живо, высматривают, что это за лохматое чудо в лодке. Недавно встретили норку, она всё никак угомониться не могла — бегала по берегу, выглядывая пса. И да, мы ведём двойную жизнь: на лодке плаваем с утра, а после обеда на занятиях всеми силами пытаемся принять благопристойный вид, будто бы и не рассекали пару часов назад по колено в грязи, – улыбается девушка.

Фото Алины Урусовой