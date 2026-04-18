Главное

ТМК – 25 лет: время лидерства, модернизации и новых горизонтов Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

Актуально

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

Федеральные новости
 СК: в Хвалынске 20-летний зарезал 16-летнего юношу
В городе Хвалынске Саратовской области следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства 16-летнего юноши. Как сообщает ИА «СарИнформ», в совершении убийства подозревается 20-летний местный житель. По...
Федеральные новости
 Ростовские школьники жестоко избили подростка с инвалидностью
В Ростовской области полиция расследует жестокое избиение 17-летнего юноши с инвалидностью. Как сообщает Привет-Ростов, по предварительным данным, подростка избили на территории школы. По данным издания, инцидент произошел в Милютинском...
Общество

«Они не стали нытиками»: волгоградский психолог рассказала о причинах массовых тревожных расстройств у подростков

Общество 18.04.2026 19:14
Почему они стали настолько ранимыми? По какой причине совершенно безобидные ситуации вызывают у них тревогу? Из-за чего они не хотят учиться? С этими вопросами встревоженные родители подростков все чаще приходят к психологам. Многие из них апеллируют к тому, что «мы в их возрасте были другими». Что изменилось за последние десятилетия? Правда ли, что современная молодежь стала другой из-за «тепличных» условий жизни? И почему им действительно тяжело, несмотря на все блага цивилизации, выясняли корреспонденты ИА «Высота 102».

- Как специалисту, мне очевидно, что мы наблюдаем не просто рост капризности или избалованности. Мы имеем дело с фундаментальным сдвигом в работе психики подрастающего поколения, - убеждена волгоградский клинический психолог Елена Сущенко. - Действительно, если посмотреть вокруг, кажется, что наши дети стали гораздо более нервными и ранимыми, чем были мы в их возрасте. И это не просто ощущение — врачи действительно ставят диагноз «тревожное расстройство» в несколько раз чаще, чем десять лет назад. Почему? На мой взгляд, этому способствует целый ряд социально-психологических изменений: реальных изменений в жизни, изменений в нашем родительском поведении и в том, как теперь принято ставить диагнозы.

Гаджеты – наше все?

Одной из главных причин современной инфантильности и ранимости молодых людей специалисты ( здесь мы не откроем Америки) называют засилие гаджетов. Телефон вместо «живой» прогулки, компьютер – вместо полноценного сна, и вот печальный результат на финише.

- Наш организм создан для жизни, полной движения, реальных опасностей и живого общения, а сегодняшний подросток живёт в мире, который можно назвать «неестественным» для его внутренних настроек, - убеждена психолог клиники семейной медицины ВолгГМУ. - Раньше дети играли во дворе, бегали, падали, общались лицом к лицу. Сейчас детство переехало в смартфон. Постоянное зависание в соцсетях и чатах (особенно больше 4-5 часов в день) напрямую связано с ростом тревожности, особенно у девочек. Ведь, листая ленту, подросток видит только «идеальную жизнь» других и начинает чувствовать себя неудачником. Страдает и его сон. Среди тревожных подростков большинство спит меньше 7 часов вместо положенных 9. А недосып — это прямой путь к тому, что мозг начинает воспринимать любую мелочь как угрозу.


Нехватка движения, так необходимого мозгу человека, усугубляется и употребляемой нами «химией». Фастфуд на обед, газировка – на ужин и пачка чипсов в качестве перекуса на ночь – идеальная формула отнюдь не идеального состояния.

- Когда древний человек боялся, он либо дрался, либо убегал. Мышцы сжигали гормон стресса. Современный подросток сидит на диване или за партой. Гормон стресса накапливается в теле и к вечеру не падает, а зашкаливает. Отсюда и бессонница, и ощущение, что «внутри всё дрожит», - объясняет клинический психолог. - Если мы добавляем в рацион избыток неполезной еды - булки, чипсы, сладкую газировку и прочий фастфуд, то получаем не просто лишний вес. Нарушается работа кишечника, а ведь именно в нем вырабатывается почти весь гормон спокойствия и радости. Проще говоря: неправильная культура питания ворует у подростка хорошее настроение.

Четверка за контрольную - билет в плохую жизнь?

На фоне тревожных новостей, которые подросток воспринимает не так остро, как взрослые люди ( но все-таки воспринимает), картинка идеального мира и «успешного успеха», транслируемая во всех социальных сетях, вызывает немало вопросов без четких ответов. Как добиться успеха? Как оправдать надежды взрослых и не выглядеть в их глазах неудачником? Эти мысли, убеждены психологи, роятся в голове подрастающих волгоградцев.

- Внятного единого алгоритма достижения финансовой и профессиональной безопасности и счастливой жизни нет ни у ребенка, ни у родителя. Связка «школа — институт — хороший заработок» сейчас работает не всегда. Это создает колоссальное и противоречивое давление на детей. Раньше «не поступить в институт» было неприятно, но не критично. Сейчас у многих семей есть ощущение, что любая четвёрка или проигрыш в конкурсе — это билет в «плохую жизнь». Дети признаются, что больше всего боятся именно разочаровать родителей. Добавьте сюда постоянный фоновый поток тревожных новостей о климате, катастрофах, конфликтах и кризисах. Многие подростки уже не строят планов на будущее, потому что бессознательно думают: «А зачем, если всё равно всё плохо кончится?» - рассуждает Елена Сущенко.


Хорошая новость в этой ситуации заключается в том, что прежде просто «ленивого и неусидчивого» школьника теперь готовы проверить у специалиста и оказать ему адекватную помощь.

- Цифры выросли не только потому, что дети стали хуже себя чувствовать, но и потому что мы, взрослые, стали это замечать и правильно называть. Если раньше можно было сказать «он просто ленивый и нервный», то сейчас мы понимаем, что за этими характеристиками могут стоять нарушения работы организма. То, что сегодня назовут тревожным расстройством, двадцать лет назад часто именовали «вегето-сосудистой дистонией», «нервным тиком» или просто плохим характером. Современные родители видят проблему и идут к специалисту, а не ругают ребёнка, создавая еще большее давление. Это огромное достижение экспертов в области психического здоровья. Обратная сторона медали заключается в самодиагностике. Часто подросток самостоятельно читает про тревогу в соцсетях и говорит родителям: «У меня это, ведите к врачу». То есть обычное волнение перед контрольной или ссору с другом теперь можно называть тревожным расстройством, и дети этим пользуются. Мы же, взрослые, нередко забываем, что тревога, агрессия, страх — это нормальные эмоции, необходимые для выживания и адаптации. Поэтому я призываю не вешать ярлык «расстройство» самостоятельно, а обращаться к специалистам для точного определения состояния или диагноза.

Волгоградские специалисты уверены, что, отличаясь от своих родителей, современные подростки все-таки не стали хуже.

- Подростки не стали «нытиками» и не «не ценят то, что у них есть». Они попали в ситуацию, когда их природные настройки требуют движения и живого тепла, а реальность предлагает неопределенность, экран гаджета и множество требований, - уверена Елена Сущенко. - Что мы можем сделать в этой ситуации? В первую очередь надеть маску с кислородом на себя, а потом на ребёнка. Это значит стать спокойными, стабильными, понятными и психологически безопасными взрослыми для ребенка. Посмотреть на условия жизни подростка: режим дня, сон, еду и качество отношений и общения. Не добавлять ему напряжения, а помочь научиться справляться с неопределенностью, трудностями и страхом, выстраивать свой график дня – балансировать разные виды активности.. И, конечно, не пренебрегать помощью специалистов, когда она действительно нужна.

Фото из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.04.2026 21:48
Общество 18.04.2026 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 21:24
Общество 18.04.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 20:39
Общество 18.04.2026 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 19:14
Общество 18.04.2026 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 18:27
Общество 18.04.2026 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 17:56
Общество 18.04.2026 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 15:50
Общество 18.04.2026 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 15:21
Общество 18.04.2026 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 14:57
Общество 18.04.2026 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 14:35
Общество 18.04.2026 14:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 13:42
Общество 18.04.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 13:15
Общество 18.04.2026 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 12:52
Общество 18.04.2026 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 12:05
Общество 18.04.2026 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.04.2026 11:38
Общество 18.04.2026 11:38
Комментарии

0
Далее

