Волгоградский «Ротор» феерично отыграл первый тайм: на табло уже 3:1





«Ротор» показал фееричную игру в начале поединка с Челябинском. Итог первого тайма говорит сам за себя: 3:1 в пользу волгоградцев.

– Первый тайм прошëл в равной интересной борьбе, но волгоградцы показали более качественную реализацию своих моментов, – сообщает со стадиона наш спортивный обозреватель Александр Веселовский.

Не теряя времени на раскачку, футболисты «Ротора» планировали распечатать ворота соперника уже на третьей минуте. Однако забить гол «с разбегу» спортсменам все же не удалось. Впрочем, уже на 14-й минуте Николай Поярков шикарным пасом запустил по бровке Саида Алиева, тот прострелил на дальнюю штангу, которую замкнул Абу-Саид Эльдарушев. 1:0, и «Ротор» впереди.

Спустя полчаса игры Саид Алиев стянул на себя половину обороны гостей и выдал пас на Александра Трошечкина. Последний был точен. Однако и гости «Волгоград Арены» не собирались играть «всухую». На второй гол волгоградцев спортсмены из Челябинска тут же ответили результативной комбинацией, эффектно сократив разрыв в счëте - 2:1.

– Команды выдали феерический первый тайм. Атаки шли одна за одной, и на 41-й минуте Саид Алиев реализовал пенальти назначенный за игру рукой в штрафной площади. 3:1 - Ротор уверенно держит игру под контролем, – комментирует Александр Веселовский.

Фото Геннадия Гуляева