



В дни объявления результатов ЕГЭ вокруг чаще всего говорят об учениках, которые преодолели планку в 90 баллов или покорили экзамен, получив заветную сотню. На этом фоне разочарование тех, кто не оправдал собственных ожиданий, становится все сильнее. Внутри извергается вулкан разных чувств – от обиды до злости на всех вокруг. Как пережить неудачу и понять, что провал на экзамене вовсе не означает провала в жизни, корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с психологом Еленой Сущенко.

– Низкий балл или непреодоленный порог – это не просто крушение ожиданий. Это снижение самооценки, риск непонимания дома и туманное будущее. Как психолог, работающий с подростками, я хочу донести главную мысль: это кризис, но не катастрофа! – убеждена Елена Сущенко.

Неудачу на экзамене клинический психолог называет комплексной травмой, которая бьет по трем опорам одновременно:

1. Удар по самооценке. Школьники, не дотянувшие до собственного максимума, неизбежно сравнивают себя с теми, у кого баллы выше, и чувствуют при этом собственную несостоятельность.

2. Чувство вины перед родителями. Страх не оправдать надежд своих близких в этом случае множится на страх того, они в вас разочаруются.

3. Крах «образа будущего». Привычный сценарий («я поступаю туда-то») разрушен. Возникает неминуемый вопрос: «А что теперь?».

– На этом этапе не нужно искать виноватых, перекладывая ответственность на учителей и судьбу или съедая поедом самого себя. Также не следует «брать себя в руки» через силу, – убеждена психолог Клиники семейной медицины ВолгГМУ. – Еще один вредный совет – обесценивать свою боль, говоря себе и всем вокруг, что «это всего лишь экзамен».

А вот что действительно полезно сделать в один из самых непростых этапов жизни подростка.

– Проживите эмоции до конца (поплачьте, покричите, позлитесь). Сложное переживание всегда легче переносить вместе. Позвольте близким или друзьям просто быть рядом. Им не нужно давать советы - им нужно выслушать и принять ваше разочарование. Если говорить не с кем - напишите письмо самому себе, выплеснув всё на бумагу. Дайте себе 48 часов карантина от соцсетей, чтобы не сравнивать свои результаты с чужими.

– Поговорите с родителями и учителями. Важно понять: ваше чувство вины сейчас сильнее, чем их реальная реакция. Часто родители боятся не вашего низкого балла, а вашего страдания.

– Честно признайтесь: «Я провалился, мне очень стыдно и больно. Мне нужна ваша поддержка, а не нотации» — эта фраза поможет им лучше вас понять. И, даже если они не могут сдержать эмоции, дайте им и себе время перегореть отдельно. Родителям в свою очередь очень важно показать в такие моменты, что эмоциональная связь для них гораздо важнее результатов любого теста.

– Когда острая боль схлынет (обычно через 2–3 дня), сделайте самый важный рациональный шаг: проведите четкую границу между собой и баллом. Повторяйте про себя: «Я – это не мой результат ЕГЭ». Экзамен проверял вашу стрессоустойчивость и запоминание формул или фактов в конкретный день и час, но он не проверял вашу личность, ваш интеллект или ваше право на счастье.

– В жизни существует множество траекторий движения к цели, – настаивает Елена Сущенко. – Главная формула переживания неудачи: не отрицать боль, но и не позволять ей управлять вами. Вы строите свою жизнь, а ЕГЭ – лишь один из кирпичиков в этом большом фундаменте. Дайте себе неделю отдыха. Не принимайте решений в режиме «пожара». Ваша истинная цель никуда не убежит – она подождет, пока вы соберетесь с силами и выберете свой настоящий путь. Вы точно справитесь!

Волгоградским школьникам, которым кажется, что после оглашения результатов земля ушла из-под ног, советуют несколько вариантов будущего.

1. Используйте год подготовки. Возьмите академический отпуск, глубже выучите предметы и пересдайте ЕГЭ. Это не «потерянный год», а инвестиция в знания для сильного старта. Многие вузы ценят зрелых абитуриентов больше, чем вчерашних школьников.

2. Рассмотрите поступление в колледж или техникум. Получить профессию и практические навыки можно уже сейчас. Иногда такой путь дает больше опыта, чем 4-5 лет чистой теории.

3. Подумайте о смене вуза. В вашем случае можно выбрать университет с меньшим проходным баллом на ту же или смежную специальность.

– Вдохновение из истории. Чтобы снизить накал драматизма, напомните себе простую истину: история знает множество выдающихся людей, которые поступали не с первой попытки. Для них это стало не поражением, а закалкой характера. Настойчивость в движении к цели работодатели и вузы ценят гораздо выше, чем школьный аттестат, – заключает психолог.

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