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Общество

«Это кризис, но не катастрофа»: волгоградский психолог рассказала, как школьникам принять невысокие баллы за ЕГЭ

Общество 27.06.2026 20:38
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27.06.2026 20:38


В дни объявления результатов ЕГЭ вокруг чаще всего говорят об учениках, которые преодолели планку в 90 баллов или покорили экзамен, получив заветную сотню. На этом фоне разочарование тех, кто не оправдал собственных ожиданий, становится все сильнее. Внутри извергается вулкан разных чувств – от обиды до злости на всех вокруг. Как пережить неудачу и понять, что провал на экзамене вовсе не означает провала в жизни, корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с психологом Еленой Сущенко.

Низкий балл или непреодоленный порог – это не просто крушение ожиданий. Это снижение самооценки, риск непонимания дома и туманное будущее. Как психолог, работающий с подростками, я хочу донести главную мысль: это кризис, но не катастрофа! – убеждена Елена Сущенко.

Неудачу на экзамене клинический психолог называет комплексной травмой, которая бьет по трем опорам одновременно:

1. Удар по самооценке. Школьники, не дотянувшие до собственного максимума, неизбежно сравнивают себя с теми, у кого баллы выше, и чувствуют при этом собственную несостоятельность.

2. Чувство вины перед родителями. Страх не оправдать надежд своих близких в этом случае множится на страх того, они в вас разочаруются.

3. Крах «образа будущего». Привычный сценарий («я поступаю туда-то») разрушен. Возникает неминуемый вопрос: «А что теперь?».

На этом этапе не нужно искать виноватых, перекладывая ответственность на учителей и судьбу или съедая поедом самого себя. Также не следует «брать себя в руки» через силу, – убеждена психолог Клиники семейной медицины ВолгГМУ. – Еще один вредный совет – обесценивать свою боль, говоря себе и всем вокруг, что «это всего лишь экзамен».

А вот что действительно полезно сделать в один из самых непростых этапов жизни подростка.

Проживите эмоции до конца (поплачьте, покричите, позлитесь). Сложное переживание всегда легче переносить вместе. Позвольте близким или друзьям просто быть рядом. Им не нужно давать советы - им нужно выслушать и принять ваше разочарование. Если говорить не с кем - напишите письмо самому себе, выплеснув всё на бумагу. Дайте себе 48 часов карантина от соцсетей, чтобы не сравнивать свои результаты с чужими. 

– Поговорите с родителями и учителями. Важно понять: ваше чувство вины сейчас сильнее, чем их реальная реакция. Часто родители боятся не вашего низкого балла, а вашего страдания.

– Честно признайтесь: «Я провалился, мне очень стыдно и больно. Мне нужна ваша поддержка, а не нотации» — эта фраза поможет им лучше вас понять. И, даже если они не могут сдержать эмоции, дайте им и себе время перегореть отдельно. Родителям в свою очередь очень важно показать в такие моменты, что эмоциональная связь для них гораздо важнее результатов любого теста.

– Когда острая боль схлынет (обычно через 2–3 дня), сделайте самый важный рациональный шаг: проведите четкую границу между собой и баллом. Повторяйте про себя: «Я – это не мой результат ЕГЭ». Экзамен проверял вашу стрессоустойчивость и запоминание формул или фактов в конкретный день и час, но он не проверял вашу личность, ваш интеллект или ваше право на счастье.

– В жизни существует множество траекторий движения к цели, – настаивает Елена Сущенко. – Главная формула переживания неудачи: не отрицать боль, но и не позволять ей управлять вами. Вы строите свою жизнь, а ЕГЭ – лишь один из кирпичиков в этом большом фундаменте. Дайте себе неделю отдыха. Не принимайте решений в режиме «пожара». Ваша истинная цель никуда не убежит – она подождет, пока вы соберетесь с силами и выберете свой настоящий путь. Вы точно справитесь!

Волгоградским школьникам, которым кажется, что после оглашения результатов земля ушла из-под ног, советуют несколько вариантов будущего.

1. Используйте год подготовки. Возьмите академический отпуск, глубже выучите предметы и пересдайте ЕГЭ. Это не «потерянный год», а инвестиция в знания для сильного старта. Многие вузы ценят зрелых абитуриентов больше, чем вчерашних школьников.

2. Рассмотрите поступление в колледж или техникум. Получить профессию и практические навыки можно уже сейчас. Иногда такой путь дает больше опыта, чем 4-5 лет чистой теории.

3. Подумайте о смене вуза. В вашем случае можно выбрать университет с меньшим проходным баллом на ту же или смежную специальность.

– Вдохновение из истории. Чтобы снизить накал драматизма, напомните себе простую истину: история знает множество выдающихся людей, которые поступали не с первой попытки. Для них это стало не поражением, а закалкой характера. Настойчивость в движении к цели работодатели и вузы ценят гораздо выше, чем школьный аттестат, – заключает психолог.

Фото сгенерировано с помощью ИИ

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