В Волгоградской области спасли уносимых течением сапбордистов





Умиротворяющее катание на сапах обернулось для двух 17-летних подростков мощным выбросом адреналина. Отправившись на вечернюю прогулку по Ахтубе, девушка и юноша оказались во власти сильного течения.

– Накануне вечером спасатели из Среднеахтуюбинского подразделения получили информацию о том, что двое 17-летних подростков на сапбордах не могут справиться с сильным течением и пристать к берегу, – рассказали в ГКУ «Служба спасения».

Оказавшись на месте уже через несколько минут, спасатели погрузили сапбордистов на катер и с ветерком домчали их до своего подразделения. Сотрудники «Службы спасения» просят волгоградцев не полагаться на «авось» и не оставлять без присмотра на водоемах даже повзрослевших детей.

На уходящей неделе спасатели рассказали про одно из самых опасных мест отдыха в регионе. По их словам, так называемый «козий» пляж на берегу Ахтубы пользуется дурной славой из-за сильнейшего течения, способного за считанные секунды отнести купающихся от берега.

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