Волгоградцы после Дня физкультурника массово переплыли Волгу





После Дня физкультурника компания спортивных волгоградцев переплыла через Волгу. С дистанцией, требующей не только физических сил, но и хорошей психологической выдержки, все спортсмены справились на «ура».

– В заплыве, который проходил под контролем спасателей, участвовали 18 человек. Все они без проблем переплыли Волгу в обе стороны, – сообщили в ГКУ «Служба спасения».

Накануне в Волгоградской области отмечали День физкультурника. Жителей региона приглашали на спортивные мероприятия, предлагая выполнить комплекс ГТО, попробовать себя в перетягивании каната или оценить силы в поднятии гири. В Новоаннинском районе из-за сильной жары спортивный праздник решили отложить до лучших времен.

Фото ГКУ "Служба спасения"