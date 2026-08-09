На трибунах «Волгоград Арены» насчитали почти 16 тысяч зрителей





Матч волгоградского «Ротора», который отличился яркими голами и поистине хоккейным счетом, смотрят 15.873 болельщика.

Начав активное противостояние с первых минут игры, спортсмены не дают болельщикам отвлечься даже на несколько минут. Только в первом тайме волгоградцы трижды поразили ворота соперников. Футболисты из Челябинска тем временем забили один эффектный гол после успешной реализации «Ротора».

Во втором тайме игроки волгоградского клуба увеличили разрыв, забив четвертый мяч на 60-й минуте. Спустя двадцать минут опасно пробивал вышедший на замену Илья Родионов, но вратарь гостей Марк Переверзев ликвидировал угрозу.

Фото Андрея Поручаева