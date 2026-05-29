 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Вранье на фоне бессилия. Или зачем Киев создает нелепые фейки

Мнение 29.05.2026 18:51
Жители Волгоградской области 29 мая столкнулись с серией публикаций о якобы дефиците топлива на заправках, возникшем в результате очередного теракта ВСУ с применением дронов. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», то, что это фейк, стало понятно сразу. Однако не исключено, что подобная дезинформация может появиться в медийном пространстве вновь. Как уже неоднократно высказывались российские и зарубежные политэксперты, врать Киев начинает тогда, когда остро ощущает свое бессилие. И последний пример, связанный с Волгоградской областью, – прямое тому подтверждение. 

О том, на что рассчитывает киевский режим, публикуя нелепые фейки, высказался глава Общественной палаты Волгограда Евгений Князев:  

– После отбитой массированной атаки вражеских дронов по регионам нашей страны преступный киевский режим пытается нанести еще один удар, теперь информационный. Напомню, в течение прошедшей ночи нашими военными в небе над регионами России было уничтожено более 200 БПЛА – ребята достойно справились с задачей. К сожалению, не обошлось без жертв – я выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших. Потерпев неудачу в небе, противник пошел в новую атаку – информационную. Через вражеские интернет-ресурсы распространяются фейки о признании властями нехватки топлива, о продаже бензина по прописке и прочее.

Евгений Князев уверен – попытки украинской стороны посеять панику среди волгоградцев никогда успехом не увенчаются. Глава Общественной палаты рекомендует землякам всегда со скепсисом относиться к подобным статьям и публикациям в соцсетях:

– Враг пытается дезинформировать, но уверен, что и эта миссия у него будет проваленной: уважаемые жители, прошу вас не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам. Все работает в штатном режиме. Власти региона, муниципальных образований и средства массовой информации оперативно сообщают о ситуации – мы видим полную картину происходящего. Относитесь критически и скептически к любой информации от якобы свидетелей событий прочитанной в интернете или пересланной вам. Я как офицер запаса могу с уверенностью сказать, что подобные действия способны нанести не меньший ущерб, поэтому будьте внимательны. А враг должен знать: нас не получиться обмануть и запугать! Победа будет за нами!


Редакция ИА «Высота 102» напоминает: вся официальная и достоверная информация публикуется на нашем сайте оперативно. Ориентируйтесь на проверенные сообщения информагентства. 

Фото: Городские вести 

