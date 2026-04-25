ВТЗ рассказал 600 старшеклассникам о металлургических специальностях В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова 6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

Федеральные новости
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
 Сотрудники двух саратовских птицефабрик лишились работы из-за модернизации
В Саратовской области сотрудники двух птицефабрик фактически лишились работы из-за модернизации, стартовавшей на предприятиях в 2025 году, но затянувшейся до 2027 года. Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на...
«Кому-то они удобнее и милее сердцу: экономист рассказала, сможет ли «безнал» вытеснить живые деньги

25.04.2026 16:58
25.04.2026 16:58


На фоне новостей о грядущем введении цифрового рубля многие горожане опасаются полного отказа от наличных денег. Но правда ли, что сохранившиеся в кошельках банкноты и монеты в скором времени станут редкими артефактами? Для чего в Банке России проводят «Монетную неделю», собирая у горожан залежавшуюся в копилках мелочь? И почему вообще тема «электронных» денег сегодня так популярна? Эти вопросы корреспонденты ИА «Высота 102» задали доктору экономических наук Наталье Горшковой.

Для чего в России собирают мелочь?

Cпециалисты Банка России второй год подряд предлагают жителям всех регионов страны избавиться от ненужной мелочи, поменяв ее на банкноты. Экономист Наталья Горшкова подчеркивает, что в этом случае горожане не опустошают кошельки, а достают «стратегические запасы» из старых шкатулок и копилок.


- Часто монеты лежат в этих самых копилках мертвым грузом. Для того, чтобы упростить денежный оборот и сэкономить на чеканке новых монет, специалисты «Банка России» меняют монеты на бумажные банкноты для их повторного запуска в оборот, - объясняет заведующая кафедрой финансов, учета и экономической безопасности ВолГУ. – Полностью выводить их из оборота никто не планирует, ведь во многих магазинах у нас до сих пор стоит немало автоматов с детскими игрушками или кофе, в которых требуются именно металлические рубли и пятаки.

Для чего необходимы электронные деньги?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Система безналичных расчетов и цифровых денег упрощает контроль за всеми денежными потоками в стране.

- Эта одна из существенных мер, которая позволяет снизить влияние теневой экономики, а, значит, уйти от «серых» зарплат и от нелегальных доходов, - подчеркивает экономист.


Есть ли риск, что «живых» денег не станет вовсе?

В отдаленной перспективе – возможно, соглашается Наталья Горшкова. Однако в ближайшее время, несмотря на предстоящий запуск «цифрового рубля», бояться полного исчезновения монет и бумажных «сотен» волгоградцам точно не стоит.


- Меня довольно часто спрашивают, уйдут ли у нас «живые» деньги? Чисто гипотетически, в какой-то далекой перспективе, мы, скорее всего, окончательно перейдем на безналичные расчеты. Но случится это однозначно не сегодня и не завтра. К слову, в России финтех развит намного сильнее, чем, скажем, в европейских странах, и безналичными расчетами наши граждане пользуются активнее, чем за рубежом, - отмечает председатель общественного совета комитета финансов Волгоградской области. – Тем не менее, некоторые люди предпочитают именно наличные. К примеру, многие пенсионеры, получая пенсионные выплаты на карты, сразу же все обналичивают – таков их менталитет. Пожилым горожанам не просто удобнее, но даже приятнее подержать в руках бумажную, «живую», купюру. Так что могу сказать однозначно – в ближайшее время от реальных денег мы однозначно не откажемся.

Экономика
25.04.2026 16:58
Экономика 25.04.2026 16:58
