



В Даниловском районе третьи сутки ищут 17-летнего Владислава Косакова. По словам местных жителей, сегодня над территорией рабочего поселка пролетит квадрокоптер.

– Исследуем все заброшенные хозпостройки, дома в ближайшей округе. Пока, увы, никаких зацепок – кто-то якобы видел Владислава там, кто-то здесь, но ни о какой конкретике речи не идет, – рассказывает депутат из Даниловки Татьяна Клочкова. – Сегодня к поискам подростка присоединились сотрудники МЧС. Мимо истории не прошли и местные жители – жилой массив прочесывают даже ребята на мотоциклах.





Для добровольцев, работающих в условиях экстремальной жары, организовали пункт питания и выдачи воды.

– Пункт питания работает на посту ДПС, – уточнила Татьяна Клочкова. – Надеюсь, что сегодня наши поиски наконец увенчаются успехом – в администрации дали добро на запуск с коптера, и в ближайшее время мы надеемся увидеть картинку с высоты.

Владислав Косаков вышел из двора собственного дома в четверг 6 августа. При себе у юноши могла быть только небольшая сумма денег, которой хватило бы на автобусный билет – сотового телефона Владислав с собой не взял. По словам приемной мамы юноши, из-за ментальных особенностей он плохо ориентируется в пространстве.





Приметы пропавшего – темно-русые волосы, карие глаза. Особые приметы – шрамы на лбу и на затылке. Был одет в черную футболку и черные шорты.

Всем, кто видел подростка, просьба сообщить информацию по телефонам 102 или 112.

Фото Татьяны Клочковой