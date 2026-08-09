



В центре Волгограда юный самокатчик сбил 47-летнюю женщину и ретировался с места аварии.

Столкновение с пешеходом случилось накануне утром на улице Гоголя. Катаясь на электросамокате вместе с приятелем, подросток врезался в проходившую мимо волгоградку. Оказывать ей помощь или хотя бы спрашивать о состоянии молодой любитель экстрима не стал.

Пострадавшую женщину отправили в больницу. А вот виновника очередного ДТП с участием электросамокатов ищут полицейские. Всех, кто видел столкновение в Центральном районе, просят позвонить в дежурную часть по телефону 8 (8442) 93-21-31 или 112.

Еще в мае власти Волгограда решили пересмотреть своё решение о запрете использования электросамокатов на отдельных участках города. Если в последней редакции ограничения затрагивали лишь основные общественные пространства, то теперь муниципалитет планирует полностью освободить от средств индивидуальной мобильности территорию Центрального района.

В конце июля в городе объявили о поисках подрядчика, который будет ежедневно объезжать улицы города и искать электросамокаты, брошенные на улицах с нарушением правил.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области