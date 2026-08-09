



Из-за ночных подростковых гонок на питбайках жители Средней Ахтубы в буквальном смысле лишились сна. Местные жители заявляют, что ночные покатушки, зачастую начинающиеся в поселке после объявления беспилотной опасности, не дают им спокойной жизни уже целый год.

– То, что происходит в Средней Ахтубе, не иначе, как кошмаром и не назовешь. Если вы хотите кататься на своих питбайках, катайтесь утром, днем. Даже вечером – до 21:00, 22:00. Но нет же. «Показательные выступления» на улицах начинаются именно ночью, – не скрывая эмоций, рассказывают жители. – Самое страшное, что ребята вылетают на дороги после объявления о беспилотной опасности, а ведь звук мотоцикла и другого двухколесного транспорта очень похож на звук БПЛА. Вот и сидим, прислушиваясь и приглядываясь – что это? Дрон ли летит, или наши «орлята учатся летать»?

Разговаривая и с самими подростками, задавая вопросы в группах и чатах Средней Ахтубы, активисты не услышали ни одного внятного ответа. Напротив, в некоторых пабликах их оппоненты заявили, что «детям в любом случае необходимо где-то кататься».

– У нас уже случались ДТП с участием байкеров – столкнувшись с машиной, один из ребят получил серьезную травму позвоночника. Но, увы, его пример никого не остановил. После этого никто из них даже шлема не надел, – возмущаются жители. – В итоге мы не стали терпеть этой ситуации и обратились как в полицию, так и в прокуратуру.

В официальном ответе на жалобу сотрудники районного отделения полиции отчитались о проведенном профилактическом мероприятии и составлении трех протоколов об административных правонарушениях.

– Дополнительно сообщаю, что данные мероприятия проводятся на постоянной основе, исходя из расчета сил и средств Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Среднеахтубинскому району, – сказано в ответе за подписью начальника ОМВД по Среднеахтубинскому району Сергея Осадчего.

Регулярно снимая «летунов» на камеру, сегодняшней ночью жители Средней Ахтубы впервые за долгие месяцы смогли уснуть спокойно – вслед за подростками по улицам проехал патрульный автомобиль. После этого гонки были наконец прекращены.

Фото сгенерировано с помощью ИИ