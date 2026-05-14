



В День Победы корреспонденты ИА «Высота 102» общались с волгоградцами и гостями города, и практически каждый из них подтверждал давно известную истину – этот праздник невозможно встречать без слез даже тем, кто не застал войны и слышал о ней только от бабушек и дедушек. Почему события прошлого по-прежнему трогают нас до глубины души, спросили у волгоградского психолога Елены Сущенко.

– Для современного поколения Великая Отечественная война – не факт личной биографии, а, скорее, общий образ уязвимости, несправедливости, который сегодня в том числе накладывается на современный контекст мировой нестабильности, – рассуждает клинический психолог. – Трагедии людей, затронутых глобальными конфликтами, вовсе не кажутся нам далекими. Но есть и более глубинные психологические процессы – бессознательная передача от родителей и даже прародителей невыработанных, «замороженных» аффектов, связанных с войной – вербальные и невербальные реакции на нее, тревожные сны и переживания старших формируют в психике ребенка «след» этой боли. То есть мы имеем дело с «трансгенерационной передачей травмы».





Образ войны, ставший в сознании потомков победителей поистине архитепическим, становится частью эмоционального опыта даже у современных людей, отмечает Елена Сущенко. Именно поэтому лишь первые ноты знакомых с детства песен военных лет или кадры военного фильма (что уж говорить про живой разговор с фронтовиком или ребенком войны) вызывает у горожан комок в горле.

– Если же говорить о подростках, то они, эмоционально реагируя на военные фильмы или новости, больше вспоминают не прошлое, а, скорее, невольно прогнозируют возможность подобного будущего, что подтверждается их высоким уровнем тревоги о будущем в целом, – комментирует специалист. – Можно сказать однозначно, что сильная эмоциональная реакция поколения, не столкнувшегося с военным опытом, – это хороший и здоровый признак работающей эмпатии, их чувствительность к ценности человеческой жизни и к несправедливости.

