С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

«Мечтали дойти до Берлина»: как актриса Гуля Королёва отправилась на фронт и ценой жизни взяла свою «четвертую высоту»

 Волгоградцам объяснили, почему в магазинах не осталось российского картофеля
Запасы российского картофеля составляют более 1,3 млн тонн. При этом, как сообщает «Парламенсткая газета», торговые сети не спешат закупать отечественную сельхозпродукцию, отдавая предпочтения картофелю из Египта, КНР и Азербайджана....
 Госдума приняла закон о списании кредитов участникам СВО до 10 млн
Государственная дума РФ одобрила закон, предусматривающий списание просроченных кредитных обязательств участников специальной военной операции и их жен на сумму до 10 млн рублей. Закон был принят сразу в двух...
«След» этой боли получаем бессознательно: почему волгоградцы не могут сдержать слез в День Победы

В День Победы корреспонденты ИА «Высота 102» общались с волгоградцами и гостями города, и практически каждый из них подтверждал давно известную истину – этот праздник невозможно встречать без слез даже тем, кто не застал войны и слышал о ней только от бабушек и дедушек. Почему события прошлого по-прежнему трогают нас до глубины души, спросили у волгоградского психолога Елены Сущенко.

– Для современного поколения Великая Отечественная война – не факт личной биографии, а, скорее, общий образ уязвимости, несправедливости, который сегодня в том числе накладывается на современный контекст мировой нестабильности, – рассуждает клинический психолог. – Трагедии людей, затронутых глобальными конфликтами, вовсе не кажутся нам далекими. Но есть и более глубинные психологические процессы – бессознательная передача от родителей и даже прародителей невыработанных, «замороженных» аффектов, связанных с войной – вербальные и невербальные реакции на нее, тревожные сны и переживания старших формируют в психике ребенка «след» этой боли. То есть мы имеем дело с «трансгенерационной передачей травмы».


Образ войны, ставший в сознании потомков победителей поистине архитепическим, становится частью эмоционального опыта даже у современных людей, отмечает Елена Сущенко. Именно поэтому лишь первые ноты знакомых с детства песен военных лет или кадры военного фильма (что уж говорить про живой разговор с фронтовиком или ребенком войны) вызывает у горожан комок в горле.

Если же говорить о подростках, то они, эмоционально реагируя на военные фильмы или новости, больше вспоминают не прошлое, а, скорее, невольно прогнозируют возможность подобного будущего, что подтверждается их высоким уровнем тревоги о будущем в целом, – комментирует специалист. – Можно сказать однозначно, что сильная эмоциональная реакция поколения, не столкнувшегося с военным опытом, – это хороший и здоровый признак работающей эмпатии, их чувствительность к ценности человеческой жизни и к несправедливости.

Как Волгоград отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельных материалах. Трогательное видео с рассказом о героях тех исторических событий смотрите здесь.

Фото Андрея Поручаева

