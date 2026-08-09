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Спорт

Валентина Рясова – чемпион России по триатлону

Спорт 09.08.2026 15:00
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09.08.2026 15:00


В Москве завершился чемпионат России по триатлону на стандартной дистанции среди женщин – турнир, который по плотности результатов и накалу борьбы стал одним из самых ярких событий сезона. Классическая триатлонная дистанция – 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега – испытала на прочность каждую из участниц, но именно в этой жёсткой формуле и рождается настоящий спорт.

Чемпионкой страны стала Валентина Рясова из Волгоградской области, показавшая результат 1:54:04. Серебро у москвички Яны Ченской – 1:54:21. Всего 17 секунд между первым и вторым местом. В триатлоне это не просто статистическая деталь – это драма в чистом виде: на фоне усталости после 40 км на велосипеде и первых километров бега эти секунды ощущаются как пропасть и одновременно как ничто. Именно в таких финишных дуэлях и рождается история спорта. Бронзовую медаль завоевала Александра Разарёнова, финишировавшая с результатом 1:57:16.

Рясова подошла к главному национальному старту сезона не просто в статусе фаворитки, а как спортсменка с подтверждённым международным уровнем. В 2026 году она завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы в Таррагоне (Испания), с результатом 2:01:03. Этот подиум стал важным маркером: он доказал, что российские триатлонистки способны конкурировать на европейской арене и бороться за медали в условиях высокой плотности результатов. В мае Рясова добавила в свой актив серебро этапа Кубка мира в Чэнду (Китай) на спринтерской дистанции – 55:27. Спринтерский формат требует иной тактики и взрывной скорости, и эта медаль подчеркнула универсальность спортсменки: она умеет быть быстрой на короткой дистанции и сохранять хладнокровие на длинной.

На внутренней арене Рясова также закрепилась в числе лидеров. На Спартакиаде народов России 2026 года она завоевала серебряную награду в личном зачёте, подтвердив стабильность и умение выступать на главных стартах страны.

Для Яны Ченской серебро в Москве стало очередным подтверждением её прогресса и умения держать высокий уровень на протяжении всего сезона. В июне в Йошкар‑Оле она выиграла золото чемпионата России в дисциплине «триатлон‑спринт», став сильнейшей на национальном уровне в этой категории. Этот успех не был случайным: он стал результатом системной работы и умения распределять силы на дистанции, где каждая ошибка стоит дорого. На Спартакиаде народов России Ченская также поднялась на пьедестал в личном зачёте, став бронзовым призёром и уступив лишь Диане Исаковой и Валентине Рясовой. В составе сборной Москвы она добавила в свою коллекцию золото в смешанной эстафете – ещё одно доказательство того, что её вклад в командный результат так же значим, как и индивидуальные достижения.

Особенно ценно, что Рясова и Ченская уже неоднократно пересекались на крупнейших стартах сезона, и их сегодняшняя дуэль за золото стала кульминацией этой заочной борьбы. Их соперничество – это не просто гонка за медалями, а отражение общего уровня российского женского триатлона: когда даже в отсутствие международных стартов спортсменки продолжают прогрессировать, держать высокую планку и бороться друг с другом так, что разница в результатах измеряется секундами.

Александр Веселовский

Фото: Федерация триатлона России

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