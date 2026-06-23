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Общество

В регионах России с 23 июня вводят лимит на отпуск топлива физлицам

Общество 23.06.2026 08:00
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23.06.2026 08:00


В субъектах РФ с 23 июня вводятся лимиты на отпуск бензина для физических лиц. Об этом накануне, 22 июня, потребителей предупредили власти в ряде регионов – в том числе в Воронежской, Саратовской, Владимирской, Иркутской областях, Омске.

Так, в частности, в понедельник вечером с официальным заявлением выступил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Саратовцам с 23 июня будут отпускать не более 30 литров на АЗС региона. Такое решение, по словам Бусаргина, принято оперативным штабом по итогам совещания с участием производителей и поставщиков топлива. Цитата: 

– На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности. Оперативным штабом региона принято решение: с 23 июня по 30 июня ввести временные лимиты на отпуск бензина для физических лиц – не более 30 литров на одну машину.  Эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал накануне автолюбителей ограничить поездки на личном транспорте и закупать топливо по мере необходимости. Чиновник также сослался на решение оперативного штаба.

– Призываю граждан по возможности сократить поездки на личном автотранспорте и приобретать бензин исключительно в необходимых сейчас объемах, – призвал глава Владимирской области.

Власти Воронежской области конкретизировали – ограничения с 23 июня вводятся пока лишь на АЗС компании «Лукойл».

– С 23 июня на АЗС сети «Лукойл» в Воронежской области устанавливаются «временные ограничения». В бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля. На трассе – по 60 литров бензина и 200 литров дизеля. Об этом сообщили в облправительстве, – передает «Ъ» со ссылкой на местное правительство.

Как сообщает ИА «Высота 102», аналогичные с воронежскими вводятся ограничения и на территории Волгоградского региона. По информации облпромторга и ТЭК, на АЗС «Лукойл» временно устанавливают лимит на отпуск бензина и дизеля. 

– По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, компания «Лукойл» с 23 июня вводит ограничения на отпуск для физических лиц: бензин 30 литров на одно транспортное средство, дизельное топливо – 60 литров. На данный момент в комитет не поступала информация о введении ограничений в других крупных сетях («Газпром», «Роснефть»), которые продолжают работать в обычном режиме, – цитата из ответа комитета на запрос информагентства. 

Одновременно в облпромторге напоминают, что на прошлой неделе компания «Татнефть» вводила ограничения на отпуск бензина АИ-95 до 20 литров, затем увеличив до 30 литров. 

– Ситуация на топливном рынке региона остается стабильной. В течение нескольких дней наблюдается повышенный спрос на топливо, носящий в том числе сезонный характер. Запасов топлива в регионе достаточно, постоянно идет его отгрузка с нефтебаз. Профильные ведомства региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области продолжают постоянный мониторинг ситуации, – цитата из официального сообщения.  

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