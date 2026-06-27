Главное

АО «Волгоградоблэлектро» представило более 130 карьерных возможностей на Всероссийской ярмарке вакансий Мастерство вне конкуренции: сотрудники ВТЗ подтвердили класс на чемпионате профессионалов «Мы ведь уже проходили это с гречкой»: волгоградцы высказались об искусственном ажиотаже на заправках Одни просят посадить, другой – оправдать: облсуд в Волгограде решит судьбу осужденного главы Ивана Геля Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Астрахани вслед за Волгоградской областью разгорелась вспышка сальмонеллеза: скончался один человек
Пока отравившиеся жители Камышина все еще долечиваются после поразившего их сальмонеллеза, вспышка опасного инфекционного заболевания разгорелась в соседней Астрахани. Купив рыбные котлеты в одном из гастрономов, со схожими...
Федеральные новости
 Верховный суд РФ подтвердил приговор агенту СБУ Дубскому
Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор Евгению Дубскому, признанному виновным в государственной измене и незаконном обороте оружия. Как сообщает ИА «СарИнформ», апелляционная жалоба осужденного отклонена, и он...
Общество

«Фото с заполненной рыбой ванной – это нездоровый азарт»: волгоградский рыбак – о трофеях, фанатизме и стереотипах

Общество 27.06.2026 17:15
0
27.06.2026 17:15


Рука дрожит от волнения, дыхание сбивается, а адреналин превышает все стандартные показатели. Последний рывок – и вот на леске висит увесистая рыба. Увлеченные рыбаки шутят, что время, проведенное на берегу водоема, не идет в счет жизни. Еще бы – такие эмоции и полное отключение от всего внешнего. Почему со временем сам процесс становится для многих важнее улова? Что такое нездоровый азарт в рыбалке? И правда ли, что женщины могут запросто дать фору мужчинам? Об этом и многом другом корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал профессиональный спортсмен Николай Куриленко.


Рыбалкой волгоградец Николай Куриленко «заболел» еще в детстве. Тогда, стоя на мостике с дедушкиной удочкой и с восторгом вытягивая из воды свою первую рыбу, он, конечно, не думал, сколько еще трофеев побывает в его садке. Но чувствовал – это увлечение поглощает его с головой.

– Конечно, когда-то для меня, как и для других рыбаков, был очень важен сам улов. К примеру, я поймал сазана на 5.200 килограммов – восторг! Или вытянул леща весом более трех килограммов! Но со временем, с повышением мастерства и квалификации, с переходом из любителей в спортсмены понимаешь, что на первом плане стоит именно процесс, – рассуждает представитель областной Федерации рыболовного спорта. – Рыба не так уж и важна. В конце концов экономически это совершенно не выгодно, так как затрат на каждую рыбалку уходит во много раз больше, чем стоит килограмм карасей или леща.


И все-таки, находясь на берегу, откладывая в сторону телефон, наблюдая за почти недвижимой водной гладью на фоне встающего над рекой солнца, об экономической стороне думают лишь единицы. Ведь этот азарт, желание во что бы то ни стало выудить свою «золотую рыбку» превращает взрослых мужчин в мальчишек с озорным блеском в глазах.

– Лично для меня рыбалка – это не про промысел, а про возможность остановиться в нашем сумасшедшем ритме жизни, убрать телефон и, соединившись с природой, услышать самого себя, - рассуждает Николай Куриленко. – А эти ощущения, когда ты тянешь рыбу – их же не передать словами! Адреналин зашкаливает настолько, что, кажется, сердце вот-вот выпрыгнет из груди! Ух! Но, к сожалению, бывает и не совсем здоровый азарт. Для меня он заключается не только в расставлении сеток, но и в выставлении «гирлянды» из 10 удочек, в размещении фотографий с ванной, заполненной рыбой. И, конечно же, в зимней ловле на тончайшем льду. Никакая рыба не стоит жизни!


С опытом Николай Куриленко разрушал многие стереотипы. Например, о том, что девушки по свое профессиональной подготовке не смогут встать в один ряд с мужчинами. Или о том, что в Волге уже давно не водится «гигантов», которые попадались на крючки волгоградцев в прежние годы.

– Волгоградская область – один из самых рыбных краев нашей страны. Говорю это безо всякого преувеличения, – заявляет молодой мужчина. – Рыбы у нас ничуть не меньше, чем в соседней Астрахани. А ведь кроме Волги, которая нередко удивляет рыбаков крупными «подарками», у нас есть Дон и Ахтуба. К сожалению, из-за такого обилия рыбы в регионе почти не развита культура рыболовства. Зачастую люди едут к берегу с обычным крючком и ловят на удачу. А, если подходить к процессу с умом и со знанием дела, собрать улов можно всегда и везде! 

Фото Николая Куриленко

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.06.2026 21:43
Общество 27.06.2026 21:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 20:38
Общество 27.06.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 20:06
Общество 27.06.2026 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 19:34
Общество 27.06.2026 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 18:49
Общество 27.06.2026 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 18:14
Общество 27.06.2026 18:14
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 17:40
Общество 27.06.2026 17:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 17:15
Общество 27.06.2026 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 16:42
Общество 27.06.2026 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 15:52
Общество 27.06.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 15:29
Общество 27.06.2026 15:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 14:58
Общество 27.06.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 14:29
Общество 27.06.2026 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 14:03
Общество 27.06.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2026 13:43
Общество 27.06.2026 13:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
Пять тысяч свечей зажгли в амфитеатре Волгограда: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
21:01
Козякина – золото, Курцева – серебро на чемпионате России по плаваниюСмотреть фотографии
20:38
«Это кризис, но не катастрофа»: волгоградский психолог рассказала, как школьникам принять невысокие баллы за ЕГЭСмотреть фотографии
20:06
Вторая за сутки ракетная опасность сохранялась в Волгоградской области полтора часаСмотреть фотографии
19:34
Меньше бумажных справок и запрет мелкого шрифта в договорах: что изменится в жизни волгоградцев с 1 июляСмотреть фотографии
18:49
Ракетную опасность вновь объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:39
В Астрахани вслед за Волгоградской областью разгорелась вспышка сальмонеллеза: скончался один человекСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцам пригрозили штрафами за мытье машины на берегу рекиСмотреть фотографии
17:40
В Волгограде проверили качество воздуха после ракетной атаки на предприятиеСмотреть фотографии
17:15
«Фото с заполненной рыбой ванной – это нездоровый азарт»: волгоградский рыбак – о трофеях, фанатизме и стереотипахСмотреть фотографии
16:42
Волгоградский биолог показала очаровательное видео лесного «закулисья»: смотрите, кто попал в объективСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Коварный рикошет оставляет без очков молодёжку «Ротора»Смотреть фотографии
15:52
В Волгограде собирают металлический «скелет» 120-метрового колеса обозренияСмотреть фотографии
15:29
В вузах Волгограда стартовала приемная кампания: что изменилось в этом году?Смотреть фотографии
14:58
Со слезами на глазах: волгоградцев проверяют на прочность сразу несколько мощных аллергеновСмотреть фотографии
14:29
Спасенная из частного зоопарка львица родила в Волгограде троих котятСмотреть фотографии
14:03
«От грохота сама собой открылась балконная дверь»: волгоградцы рассказали о пережитой ракетной атакеСмотреть фотографии
13:43
Молодые волгоградцы назвали зарплату своей мечты: какую сумму они озвучили?Смотреть фотографии
13:26
«Уже сформировалась очередь»: волгоградцы готовятся бронировать прямые рейсы в ТурциюСмотреть фотографии
13:00
Волгоградская область вошла в топ-20 регионов по числу выданных автокредитовСмотреть фотографии
12:41
В Волгограде погиб один из сотрудников атакованного ракетами предприятияСмотреть фотографии
12:26
Два человека погибли, один пострадал в перевернувшейся на трассе легковушкеСмотреть фотографии
12:09
Гендиректор «Ротора» Кривов перед стартом сезона ответил на самые популярные и важные вопросы: подробностиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
В центре Волгограда отменили дискотеку для выпускниковСмотреть фотографии
11:36
Мошенники придумали новую схему с оповещениями о беспилотной опасностиСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде 6-летний мальчик на самокате оказался под колесами иномаркиСмотреть фотографии
10:53
Сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва» просят скорректировать схему платных парковок: что им отвечают в мэрии?Смотреть фотографии
10:30
Погрязший в долгах волгоградец продал знакомому заложенный автомобильСмотреть фотографии
10:09
В Волгоградской области к концу июня «озверели» комарыСмотреть фотографии
09:41
В СК России займутся расследованием обстоятельств ракетной атаки по Волгоградской областиСмотреть фотографии
 