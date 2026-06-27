



Рука дрожит от волнения, дыхание сбивается, а адреналин превышает все стандартные показатели. Последний рывок – и вот на леске висит увесистая рыба. Увлеченные рыбаки шутят, что время, проведенное на берегу водоема, не идет в счет жизни. Еще бы – такие эмоции и полное отключение от всего внешнего. Почему со временем сам процесс становится для многих важнее улова? Что такое нездоровый азарт в рыбалке? И правда ли, что женщины могут запросто дать фору мужчинам? Об этом и многом другом корреспондентам ИА «Высота 102» рассказал профессиональный спортсмен Николай Куриленко.





Рыбалкой волгоградец Николай Куриленко «заболел» еще в детстве. Тогда, стоя на мостике с дедушкиной удочкой и с восторгом вытягивая из воды свою первую рыбу, он, конечно, не думал, сколько еще трофеев побывает в его садке. Но чувствовал – это увлечение поглощает его с головой.

– Конечно, когда-то для меня, как и для других рыбаков, был очень важен сам улов. К примеру, я поймал сазана на 5.200 килограммов – восторг! Или вытянул леща весом более трех килограммов! Но со временем, с повышением мастерства и квалификации, с переходом из любителей в спортсмены понимаешь, что на первом плане стоит именно процесс, – рассуждает представитель областной Федерации рыболовного спорта. – Рыба не так уж и важна. В конце концов экономически это совершенно не выгодно, так как затрат на каждую рыбалку уходит во много раз больше, чем стоит килограмм карасей или леща.





И все-таки, находясь на берегу, откладывая в сторону телефон, наблюдая за почти недвижимой водной гладью на фоне встающего над рекой солнца, об экономической стороне думают лишь единицы. Ведь этот азарт, желание во что бы то ни стало выудить свою «золотую рыбку» превращает взрослых мужчин в мальчишек с озорным блеском в глазах.

– Лично для меня рыбалка – это не про промысел, а про возможность остановиться в нашем сумасшедшем ритме жизни, убрать телефон и, соединившись с природой, услышать самого себя, - рассуждает Николай Куриленко. – А эти ощущения, когда ты тянешь рыбу – их же не передать словами! Адреналин зашкаливает настолько, что, кажется, сердце вот-вот выпрыгнет из груди! Ух! Но, к сожалению, бывает и не совсем здоровый азарт. Для меня он заключается не только в расставлении сеток, но и в выставлении «гирлянды» из 10 удочек, в размещении фотографий с ванной, заполненной рыбой. И, конечно же, в зимней ловле на тончайшем льду. Никакая рыба не стоит жизни!





С опытом Николай Куриленко разрушал многие стереотипы. Например, о том, что девушки по свое профессиональной подготовке не смогут встать в один ряд с мужчинами. Или о том, что в Волге уже давно не водится «гигантов», которые попадались на крючки волгоградцев в прежние годы.

– Волгоградская область – один из самых рыбных краев нашей страны. Говорю это безо всякого преувеличения, – заявляет молодой мужчина. – Рыбы у нас ничуть не меньше, чем в соседней Астрахани. А ведь кроме Волги, которая нередко удивляет рыбаков крупными «подарками», у нас есть Дон и Ахтуба. К сожалению, из-за такого обилия рыбы в регионе почти не развита культура рыболовства. Зачастую люди едут к берегу с обычным крючком и ловят на удачу. А, если подходить к процессу с умом и со знанием дела, собрать улов можно всегда и везде!

Фото Николая Куриленко