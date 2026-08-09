Заслуженный работник ЖКХ России Олег Капустин празднует свой юбилей





Член Общественной палаты Волгограда, создатель Музея тепла Олег Капустин, знающий о сфере ЖКХ буквально все, отмечает свое 80-летие.

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России, Олег Капустин иронично называл себя «солдатом Бровкиным, проползшим на пузе большинство теплотрасс Волгограда». Устроившись в тепловые сети заместителем главного инженера, более чем за полвека он не потерял любви к своему делу. А еще – ироничного отношения к профессиональным вызовам. В книге «Страна Коммуналия, или С улыбкой о серьезном» Олег Капустин, не терпящий лишнего пафоса, удивительно тонко рассказал о профессии, происходивших с ним казусах и встречавшихся на пути людях.

– Ваша нынешняя деятельность на посту директора Музея тепла стала блестящим продолжением служения профессии. Вы превратили музей в уникальное пространство, где история инженерной мысли встречается с живым теплом человеческих судеб, – говорят о сегодняшнем юбиляре в Общественной палате Волгограда. – Сохраняя наследие прошлого, вы зажигаете интерес к этой сфере у подрастающего поколения.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям и желает Олегу Капустину крепкого здоровья, радости в череде будней, а также безусловной взаимности в любви с профессией, ставшей делом жизни.

Фото "Коммуналка34"/Vk.com