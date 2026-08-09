



Редкий разговор о развитии туризма в регионах обходится сегодня без обсуждений локальной кухни. Чем накормить туристов, чтобы вкус конкретного блюда стал для них вкусом самой Волгоградской области, и почему вместо волжских блюд волгоградцам предлагают меню родом из Грузии? Этот вопрос корреспонденты ИА «Высота 102» задали шеф-повару, участнику шоу «Молодые ножи» Егору Самыхину.

Рассуждая о локальных блюдах, повар, как и большинство местных жителей, вспоминает в первую очередь о котлете по-киевски, которая прошла путь от ресторанного блюда до хита в фастфудном меню, а после вновь вернула статус гастрономического изыска.

– Конечно же, в голову сразу приходит котлета по-киевски. Наверное, продуктами локальной кухни могут стать уха, а также блюда с волжской рыбой – сомом или судаком, – рассуждает молодой шеф-повар. – Конкретных рецептов можно предложить еще много, но, к сожалению, многие блюда просто не маржинальны.

По мнению повара, именно из-за своей доступности блюда грузинской кухни стали настолько популярны в городе на Волге, перевесив в своей популярности и наваристую уху, и жареное на гриле филе рыбы.

– Грузинская кухня выгодна как для собственника бизнеса, так и для потребителей, потому что цена на сырье достаточно низкая. А это позволяет держать цены ниже, чем в ресторане европейской или русской кухни, – говорит Егор Самыхин. – Я общался с людьми, которые ходили в хорошие заведения России, и многие из них говорили: «Мы не очень поняли задумку. Порция маленькая, цены высокие». И в этом вопросе мы опять-таки возвращаемся к лояльности для потребителей. Грузинская кухня получила такое распространение в Волгограде и в других городах страны не только из-за дружественного сервиса, но и из-за возможности найти любимое блюдо по своему вкусу и кошельку.

Чем накормить туристов, которые ждут от путешествий не только зрелищ, но и хлеба, корреспонденты ИА «Высота 102» рассуждали уже не раз. О вкусовых сочетаниях, которые могли бы заинтересовать как горожан, так и гостей Волгограда, читайте в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru