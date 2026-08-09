



Год назад из-за бушевавшего в Волгоградской области урагана с дома в поселке Цаца сорвало крышу. Потерпев серьезный ущерб из-за непогоды, житель Светлоярского района до сих пор не может получить обещанные администрацией выплаты.

После сносящего все на своем пути урагана ветеран Второй Чеченской войны Иван Хегай обратился в администрацию с просьбой помочь в восстановлении крыши. В ответ чиновники пообещали ему прислать комиссию для оценки ущерба.

– В итоге никакая комиссия к нам так и не приходила. Проведя расчеты по каким-то формулам, они оценили ущерб в 40 тысяч рублей. По правде говоря, этой суммы не хватит на восстановление и половины кровли. Но хотя бы так, – рассуждает мужчина. – В итоге из-за того, что дом оформлен на отца, который не выходит со мной на связь уже много лет, я не могу получить деньги уже целый год. Говорят: «Вызывай отца». Но этот человек принципиально не общается со мной и даже не отвечает на звонки.

В администрации Цацинского сельского поселения подтвердили, что средства на ремонт пострадавшей кровли из бюджета смогут выделить только после получения официального заявления от собственника дома.

– Конечно, мы в курсе этой ситуации, и уже сами говорили: «Ваня, возьми такси, привези отца, чтобы он написал заявление». Но из-за их взаимоотношений дело так и стоит на месте, – прокомментировали ситуацию корреспонденту ИА «Высота 102». – Мы же не можем отдать деньги просто так – где в таком случае гарантия, что они действительно пойдут на ремонт? Одним словом, как только мы получим документ, так сразу произведем выплаты. Пока же эта история действительно остается неразрешенной.

Сметающая все на своем пути стихия обрушивается на Волгоградскую область не в первый раз. Накануне «урагана века», который направил всю свою энергию на Ростов-на-Дону, от мощнейших порывов ветра пострадали дома хутора Манойлин Клетского района. В конце июля град размером с крупные ягоды винограда засыпал Старополтавский район – гроздья выбивали стекла в домах и повреждали автомобили.

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