



После массированной атаки беспилотников на волгоградских заправках случилось дежавю. Несмотря на то, что с конца июля бензин на АЗС наливают безо всяких ограничений, запасливые водители решили залить топливо «на будущее». Мнением об очередном всплеске ажиотажа с корреспондентами ИА «Высота 102» поделился глава Общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

– Сегодня ночью наш регион снова подвергся террористической атаке беспилотников преступного киевского режима. Цель врага — не только уничтожить объекты промышленной и гражданской инфраструктуры и тем самым нанести нам ущерб, но и посеять в нас сметание и панику. Поэтому в такой ситуации наша главная задача — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, – убежден Евгений Князев.





Памятуя о длинных очередях, часть автомобилистов решила сыграть на опережение, однако в итоге обманула самих себя.

– На некоторых АЗС региона вновь можно увидеть очереди из автомобилей. На решение волгоградцев заправить машины «про запас», конечно, повлияла ночная атака БПЛА, а кто-то решил «подстраховаться» перед предстоящими выходными, так как собирается уехать за город. В итоге — вереница из автомобилей и долгое ожидание у АЗС, которых могло и не быть. Ведь проблем с отпуском автомобильного топлива в Волгоградской области нет. Региональная власть уже справилась с ситуацией, – подчеркивает глава Общественной палаты. – 28 июля ведущие сети АЗС отменили лимиты на отпуск всех видов топлива. Значит, при необходимости, справится и в следующий раз. Благодаря принятым совместно с федеральным центром и нефтяными компаниями мерам ситуация на топливном рынке региона остается стабильной. Наша сила — в единстве и взаимной поддержке! Поэтому призываю волгоградских водителей не создавать панику и ажиотаж! Тогда каждый из нас сможет спокойно заправить свой автомобиль, без изнуряющего ожидания в очередях!

Сегодня днем корреспонденты ИА «Высота 102» объехали заправки в нескольких районах города, лично убедившись, что топливо всех марок есть в наличии на каждой из них. Подробнее – в нашем отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина и Алексея Костякова