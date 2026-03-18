



Ситуация на Ближнем Востоке, когда после начавшихся взрывов тысячи туристов застряли на курортах на неопределенный срок, стала очередной закалкой для российских турагентов. Впрочем, «закалять сталь», как говорят сами специалисты, им приходилось уже не раз. О главных вызовах в отрасли, закрытии популярных направлений, массовых задержках рейсов и ценах на будущие путешествия корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с представителем агентства «ВолгоградТур» Светланой Курьяновой.

Представления о том, что работа любой турфирмы – вечный отпуск, яркое солнце и бесконечное лето каждый сотрудник называет иллюзией. Еще до пандемии коронавируса, разделившей их жизнь на «до» и «после», волгоградские турагенты сталкивались и с закрытием флагманских направлений, и с банкротством крупных операторов.

- На самом деле сфера туризма – достаточно сложный вид деятельности, который, как лакмусовая бумажка, одним из первых реагирует на любые экономические и геополитические ситуации в стране и мире, - рассказывает Светлана Курьянова. – Без прикрас могу сказать, что спокойно в нашей отрасли не было никогда. Но все-таки главной точкой невозврата для нас стала пандемия коронавируса, когда страны оказались закрыты, деньги повисли в воздухе, а туристы попросту не понимали, что им делать дальше. Были и бессонные ночи, и сильнейший стресс, но, благодаря этой ситуации, мы максимально укрепились и как юристы, и как менеджеры, и как психологи.





Очередные толчки во время начавшегося геополитического «землетрясения» туроператоры принимали, как неизбежность, с которой нужно не просто мириться, но и учиться с нею работать.

- Когда начались события на Ближнем Востоке, мы восприняли ситуацию как неизбежную данность, - отмечает представитель турфирмы. – Сейчас Эмираты, которые наряду с Турцией и Египтом традиционно входили в тройку самых популярных заграничных направлений, вероятнее всего, встают на паузу на неопределенный срок. А, значит, на рынок выйдут новые игроки. В этом году мы готовили статистические данные и увидели, как хорошо «сыграли» Китай и Вьетнам. Если в 2024-м по Вьетнаму были лишь точечные заявки, то прошлым летом мы отправили туда очень много туристов. Китай стал более востребованным направлением на фоне отмены виз и запуска прямых рейсов, предложив путешественникам и насыщенную экскурсионную программу, и хороший пляжный отдых.





Вполне ожидаемым последствием всех происходящих событий, отмечает Светлана Курьянова, станет очередное повышение цен на туры – как на зарубежные, так и на российские.

- В последние годы отдых действительно становится удовольствием не из дешевых. И, на мой взгляд, с каждым годом динамика будет становиться все хуже. Это связано в первую очередь с ограниченным количеством направлений, которые мы можем предложить горожанам. В декабре – январе закрылись Венесуэла и Куба, а сейчас мы потеряли ОАЭ и Бахрейн, - отмечает турагент. – Оставшиеся страны, конечно же, представят туристам свои варианты. Но в случае дефицита всегда возникает подъем цен.





Частая задержка рейсов для многих путешественников стала еще одним «стоп-сигналом», вынудившим пересмотреть планы на очередной отпуск.

- Мы заранее предупреждаем туристов о том, что из-за возможных задержек или даже отмен полетов в городах вылета нужно быть как минимум за сутки. В основном, все клиенты это понимают – никто из них не готов рисковать ни деньгами, ни забронированными турами. В последние месяцы ситуация стала сложнее. Если в прошлом году я лично для себя делала стыковку с разницей между полетами в два с половиной часа, то сейчас такой промежуток – просто непозволительная роскошь, - комментирует Светлана Курьянова. – Сложностей в путешествиях действительно стало больше, и, как прежде, уже не будет. Но, тем не менее, потребность в отдыхе у людей никуда не ушла. Напротив, сейчас она лишь возрастает, потому что горожане ищут способ расслабиться, сбросить с себя эмоциональное напряжение и хотя бы ненадолго отвлечься от всех проблем и трудностей.

