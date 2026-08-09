



На уходящей неделе в районах Волгоградской области в учебном формате включали сигнал «Ракетная опасность». Однако слышать протяжный вой сирен горожанам приходилось и из-за реальной угрозы.

Что делать при получении сообщения от РСЧС? Стоит ли держать дома «тревожный чемоданчик»? Где укрываться от опасности, если указанные управляющими компаниями укрытия попросту закрыты? И как защитить своих пожилых или маломобильных родственников?

Эти и другие вопросы обсудили в новом выпуске подкаста ИА «Высота 102» с замначальника Главного управления МЧС России по Волгоградской области, начальником управления по гражданской обороне и защите населения Вадимом Катаевым.





Беседовала Виктория Чумакова

Видео Алексея Костякова