Космические кабинки для колеса обозрения привезут в ЦПКиО из Китая





«Космические» кабинки для строящегося 120-метрового колеса в Центральном парке культуры и отдыха готовятся к отправке в Волгоград.

Круглые капсулы для будущей «Звезды Сталинграда» отправятся в путь из китайского города Шеньян. Всего на колесе обозрения, открывающем виды на весь центр города, а также на Волго-Ахтубинскую пойму, установят 68 пассажирских кабинок с вместимостью до шести человек у каждой.

– Кабины оснащены сидячими местами в виде полукруга и системой кондиционирования, – прокомментировали в пресс-службе ЦПКиО. – В них также предусмотрен модуль для катания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В самом парке тем временем практически сомкнулось белоснежное вантовое кольцо. Представить новый аттракцион в готовом виде волгоградцам планируют уже этой осенью.

Отметим, что переехавшее из ЦПКиО 50-метровое колесо стало «Красным Солнцем», засиявшем в «Южном парке» Красноармейского района.

Фото ЦПКиО