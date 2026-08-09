



Жители Даниловки сообщают о завершении поисков 17-летнего Владислава Косакова. По словам добровольцев, подросток с ментальными нарушениями прятался на крыше соседнего дома.

– К счастью, мальчишку нашли. Мы искали его в заброшенных постройках на территории всего рабочего поселка, а он, оказывается, был совсем рядом с домом, – отмечает депутат из Даниловки Татьяна Клочкова. – Одним из первых на место, где был подросток приехал сотрудник МЧС Александр Шиленин.

Владислав Косаков вышел из двора собственного дома три дня назад. На поиски юноши, который с трудом ориентируется в пространстве, вышли десятки местных жителей, а также волонтеры из Волгограда. Сегодня стало известно о том, что к операции присоединились сотрудники МЧС.

Фото Татьяны Клочковой