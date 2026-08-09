



Крупный пожар на фоне экстремальной жары разгорелся в Краснооктябрьском районе Волгограда. По словам горожан, столбы густого черного дыма видны сразу в нескольких районах города.

– Сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе поступило сегодня в 13:43. На 500 квадратных метрах горел мусор глубокого залегания, – прокомментировали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Взять пламя под контроль волгоградским спасателям удалось в 14:16. Спустя еще 10 минут сотрудники второй пожарно-спасательной части объявили о полной победе над огнем.

Накануне серьезный пожар захватил 14 гектар земли в Кировском районе. Из-за бушевавшего и разгоняемого ветром пламени волгоградцы столкнулись с отключением света.

После того, как пожарные отчитались о завершении работ, специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» выехали на место и, проведя замеры, сообщили о загрязнении воздуха взвешенными частицами, оксидами азота и углерода.

Фото читателей ИА "Высота 102"