



Волгоградские болельщики готовятся к началу домашней игры «Ротора». Уже через несколько минут футболисты сойдутся в поединке с соперниками из Челябинска.

Для обеих команд матч очень важен: после обидных поражений на старте клубы полны решимости исправить турнирное положение. Сегодняшняя встреча покажет, кто лучше к этому подготовился.





В этом сезоне «Ротор» провёл дома одну игру, забив 1 мяч (в среднем 1,00 за игру) и не пропустив ни одного. Всего в четырёх матчах волгоградцы одержали две победы, дважды уступили, набрали 6 очков, разница мячей – 6:6, и перед отчётным туром команда идёт в турнирной таблице на девятом месте.

«Челябинск» провёл в гостях две игры, забив 2 мяча (в среднем 1,00 за игру) и пропустив 1 (0,50 в среднем за игру). В четырёх матчах команда также набрала 6 очков – две победы и два поражения, разница мячей – 6:4. Челябинцы расположились чуть выше, на восьмом месте.





Букмекеры видят фаворитом хозяев: победа «Ротора» – 1,7; ничья – 3,55; победа гостей – 5,0. Математическая модель (на основе распределения Пуассона) даёт похожий расклад: 48 % на победу «Ротора», 27 % на ничью и 25 % на успех «Танкограда».

Александр Веселовский

Фото Геннадия Гуляева