



В Волгограде сегодня, 11 июня, появилась информация в СМИ о «рисках» дефицита топлива на АЗС. В своих сообщениях журналисты цитируют некоего предпринимателя Андрея Чуприна, заставшего не работающей на АЗС единственную колонку. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные проверенные источники, а также читателей информагентства, в действительности проблем с заправкой авто бензином ни в Волгограде, ни по области не наблюдается.

О том, зачем отдельные СМИ и их спикеры вновь на пустом месте заводят разговоры о несуществующем дефиците, высказался глава Общественной палаты Волгограда Евгений Князев.

– Начнем с того, что я как руководитель ОП знаком со многими волгоградскими предпринимателями, в том числе и с мелкими. А вот про Андрея Чуприна узнал сегодня впервые. Недолгий поиск в Интернете привел меня на канал этого человека, где он действительно сегодня опубликовал пост о ситуации на одной АЗС. Кстати, вместе с моим у этого поста всего пять просмотров. Четверо других, это, видимо, – журналисты СМИ, тиражирующего пост этого человека. Что я увидел на видео? Кого-то, кто приехал на заправку, застал там один неработающий пистолет и тут же записал ролик с громким заявлением «Намечается очень серьезный кризис. Топлива нет!». Что это? Паника или осознанная провокация? Повторюсь, я с этим человеком не знаком и однозначного ответа у меня нет. Но, на мой взгляд, ложная информация, которую разместил, скажем так, этот «инфоцыган», а также публикация на ее основе в СМИ, – повод для компетентных органов проверить и редакцию, и этого человека на пособничество ВСУ. Кому еще, как не противнику, может быть выгодно распространение таких фейков?

Напомним, 29 мая Евгений Князев уже высказывался по поводу фейков о «топливном дефиците». По его словам, сообщения о якобы нехватке топлива на АЗС – не что иное, как отчаянные попытки киевского режима дестабилизировать обстановку в регионах России на фоне собственного бессилия и неудачных попыток атаковать стратегическую российскую инфраструктуру.

– Враг пытается дезинформировать, но уверен, что и эта миссия у него будет проваленной: уважаемые жители, прошу вас не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам. Все работает в штатном режиме. Власти региона, муниципальных образований и средства массовой информации оперативно сообщают о ситуации – мы видим полную картину происходящего. Относитесь критически и скептически к любой информации от якобы свидетелей событий прочитанной в интернете или пересланной вам. Я как офицер запаса могу с уверенностью сказать, что подобные действия способны нанести не меньший ущерб, поэтому будьте внимательны. А враг должен знать: нас не получиться обмануть и запугать! Победа будет за нами! – цитата из раннего сообщения Князева.