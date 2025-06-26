Прокуратура направила в облсуд дело об убийстве Паком многодетной волгоградки





Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по резонансному делу об убийстве многодетной матери Екатерины Буравлевой у школы-интерната «Созвездие» в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», местному жителю Александру Паку, по версии следствия, сознательно сбившему с ног и переехавшему волгоградку на внедорожнике, предъявлено обвинение в убийстве.

- 22 октября 2024 года обвиняемый, управляя автомобилем BMW X7 напротив школы на ул. Большая, д. 17 в г. Волгограде, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota RAV4 под управлением 40-летней женщины, в салоне которого находилось двое ее детей. Будучи причастным к ДТП, фигурант уголовного дела не остановил управляемое им транспортное средство и продолжил движение, — рассказали журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно материалам, собранным Следственным комитетом, вышедшая из салона автомобиля многодетная мать попыталась выполнить свой гражданский долг, остановив намеренного скрыться с места притупления мужчину. Женина схватилась за ручку водительской двери автомобиля обвиняемого. В этот момент Пак вдавил педаль газа и совершил опасный манёвр вправо. В результате женщина упала на дорогу. Затем владелец внедорожника вновь совершил манёвр и переехал задним левым колесом туловище и голову Екатерины Буравлевой.

Многодетная мать получила тяжелейшие травмы. За жизнь волгоградки боролись сначала местные, а затем московские врачи. Однако, 29 ноября она всё же скончалась.

Несмотря на произошедшее, изначально скрывшийся с места ДТП 73-летний Александр Пак был отпущен судом под домашний арест. После освещения ситуации в эфире одного из федеральных ток-шоу, а также нарушения подозреваемым режима ограничения свободы, впоследствии он всё же был помещён в СИЗО.

18 июня стало известно о продлении срока содержание мужчины под стражей до 17 июля.

Отметим, свою вину Александр Пак не признал, однако прокуратура сочла собранные следствием доказательства исчерпывающими. За убийство лица в связи с выполнением им общественного долга 74-летнему мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Дело будет рассмотрено Волгоградским областным судом. Вердикт мужчина будет ожидать под стражей.