«Где Пак? Почему он не арестован?». Водителя BMW после наезда на волгоградку требуют отправить в СИЗО





В Волгограде днем 22 октября двухтонный автомобиль марки BMW, за рулем которого находился 73-летний Александр Пак, переехал хрупкую 40-летнюю Екатерину Б., которая надеялась поговорить с мужчиной по поводу совершенной им дорожной аварии. Когда женщина открывала водительскую дверь, Пак ударил по газам, а она, упав на землю, оказалась под задними колесами. Представитель потерпевшей, Ангелина Лихошапко, уверена, что действия водителя BMW носили умышленный характер. Адвокат настаивает на том, что 73-летний Пак на время следствия должен быть помещен в СИЗО. Однако мера пресечения по уголовному делу, возбужденному Дзержинским РОВД, судом до сих пор не избрана.

«Мы не согласны с квалификацией дела»

В разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» представитель потерпевшей первым делом заявляет, что не согласна с квалификацией полицейскими действий водителя.

– Водителя BMW подозревают в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженном с оставлением места ДТП. То есть это часть 2 ст. 264 УК РФ. Но я с этим категорически не согласна. О нарушении каких правил дорожного движения в данном случае идет речь? Я лично пересмотрела все правила и так и не поняла, что имеют в виду сотрудники полиции. По моему убеждению, здесь однозначно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. А это, на минуточку, уже совсем другая статья Уголовного кодекса РФ – ст. 111 УК РФ, часть первая, а, может быть, и вторая, – сообщает представитель потерпевшей женщины.

– Знаете, я внимательно смотрела видео, на котором Пак объясняется перед сотрудником Госавтоинспекции. Он утверждает, что не заметил, как переехал Екатерину. Но как такое возможно? Я сама водитель и прекрасно понимаю, что даже переехав веточку, любой управляющий транспортным средством это непременно замечает. В Екатерине всего 50 килограммов, конечно, но это не настолько мало, чтобы не заметить, как переехал ее. Почему он уехал? Он не видел в зеркало заднего вида, что Екатерина осталась лежать на земле? А ведь он, когда Екатерина к нему подошла, закрыл дверь, ударил по газам и стал вилять автомобилем, чтобы она отцепилась от ручки. Как в каких-то 90-х, честное слово. По-моему, он не мог не заметить и сейчас попросту врет, чтобы избежать наказания, – продолжает адвокат.

«Нас не допускают к материалам»

По словам Ангелины Лихошапко, ей как представителю потерпевшей до сих пор не удалось ознакомиться с материалами. Напомним, что о возбуждении уголовного дела сообщалось еще 23 октября.

– Меня к материалам не допускают. Когда я позвонила 23 октября в Дзержинский райотдел полиции, там мне сказали, что материалы находятся в ГСУ. Но в ГСУ, в свою очередь, заверили, что материалы все же в районном отделе полиции. Я дозвонилась до следователя и сказала, что хочу предоставить ордер и ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела – у меня уже готово возражение на это постановление. Следователь сказал, что перезвонит мне, но после этого связь с ним пропала – сам он не звонит и на мои звонки не отвечает, – утверждает представитель потерпевшей. – Это, безусловно, нарушает мои права как представителя.

До сих пор остается неясным и то, были ли опрошены свидетели происшествия. Адвокат пострадавшей женщины опасается, что водитель BMW или люди из его окружения могут оказать давление на очевидцев. Тем более, что Александр Пак проживает на том же Ангарском – едва ли не в паре сотен метров от места совершенного преступления.

– Получается, что Паку и его родственникам выпадает прекрасная возможность обойти всех, кто живет на Большой и мог видеть момент происшествия, и попытаться так или иначе договориться с ними, чтобы они не свидетельствовали против водителя? – задается вопросом адвокат.

«Будем добиваться ареста»

У потерпевших возникает еще один резонный вопрос – а где в настоящее время находится водитель BMW Александр Пак?

– Идет третий день, как возбуждено уголовное дело, а в отношении Пака до сих пор так и не избрали меру пресечения? Когда я спросила следователя, почему так происходит, он ответил мне: «Какое еще пресечение?». Так где сейчас Пак? Он хотя и гражданин РФ, но почему бы ему не скрыться в другом государстве? Да и кроме того, он может оказывать давление на свидетелей... Мы однозначно будем настаивать на том, чтобы виновник был помещен на время расследования в изолятор.

На четвертый день после наезда состояние Екатерины Б. остается крайне тяжелым. Врачи больницы №25 проводят бесконечные консилиумы и делают все возможное, чтобы сохранить ее жизнь и поставить ее на ноги. Напомним, что у женщины были диагностированы ушиб сердца, легких, разрыв диафрагмы. Хрупкая волгоградка до сих пор находится в коме, дома ее ждут супруг и трое малолетних детей.

Редакция ИА «Высота 102» будет следить за развитием ситуации.