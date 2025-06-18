Расследования

Задавившего на BMW многодетную волгоградку Пака оставили в СИЗО до 17 июля

Расследования 18.06.2025 16:17
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18.06.2025 16:17


Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу Александру Паку, обвиняемому в наезде на многодетную волгоградку, который она не пережила. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, ранее постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении Александра Пака была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом срок содержания под стражей неоднократно продлевался, последний раз - до 23 июня 2025 года.

На сей раз суд рассмотрел ходатайство о продлении срока содержания под стражей Пака старшего следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Волгоградской области. Он просил оставить Пака под стражей для составления обвинительного заключения  и проведения других процессуальных действий, направленных на окончание предварительного следствия.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник возражали против продления меры пресечения и просили изменить ее на любую, не связанную с заключением под стражей. В итоге суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Александра Пака до 17 июля. 

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, 73-летний Александр Пак в октябре 2024 года переехал на своем автомобиле BMW, многодетную волгоградку Екатерину Буравлеву. Перед этим он задел машину женщины, но не остановился и покинул место происшествия.  Екатерина бросилась за ним и оказалась под колесами тяжелого внедорожника. 

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, а затем эвакуировали на лечение в Москву, однако спасти ее не удалось. Александра Пака сначала отправили под домашний арест, однако из-за того, что мужчина его нарушал, изменили меру пресечения на содержание под стражей. 

Трагедию, произошедшую в Волгограде, обсуждали даже на федеральном канале.  Родные погибшей женщины рассказали о равнодушии семьи Пака к случившемуся и попытках избежать ответственности. Адвокат пенсионера, в свою очередь, пытался представить, что его подзащитный просто не заметил, как переехал женщину, поэтому не остановился. Он также жаловался, что СМИ якобы организовали травлю Пака. При этом выяснилось, что Александр Пак ранее был участником нескольких ДТП и был оштрафован за нарушение ПДД. 

Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. После того, как его взял на контроль центральный аппарат ведомства, Александру Паку предъявили обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом. 

Фото V102.RU (архив)

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