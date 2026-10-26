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Расследования

В Средней Ахтубе чиновников через суд заставили заметить гнилые трубы на ул. Черниговской

Расследования 26.10.2026 15:51
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26.10.2026 15:51


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области прокуратура была вынуждена вмешаться в ситуацию с аварийным состоянием водопровода на территории райцентра. Коммуникации, проходящие под ул. Черниговской на территории райцентра, давно нуждались в замене, однако местные чиновники предпочитали не замечать проблему.

- Установлено, что износ водопровода протяженностью 240 метров на ул. Черниговской в р. п. Средняя Ахтуба, обеспечивающего водоснабжением более 100 жилых домов, превышал 90%. При этом на протяжении более 20 лет ремонт и замена ветхого участка не проводились, в связи с чем постоянно возникали аварийные ситуации, - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном органе приняли решение не уповать на милости муниципалитета, а обратиться в интересах жителей в суд.

Отметим, Среднеахтубинский районный суд поддержал иск прокуратуры о возложении на чиновников обязанности по ремонту сетевого хозяйства. На текущий момент водопровод заменён. Кроме того, также скоро должны быть проведены работы и на ул. Володарского. Напомним, проблема изношенности коммуникаций остро стоит не только в райцентре, но и на территории близлежащих населённых пунктов. 26 октября из-за крупной аварии без воды остался город Краснослободск.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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