



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области прокуратура была вынуждена вмешаться в ситуацию с аварийным состоянием водопровода на территории райцентра. Коммуникации, проходящие под ул. Черниговской на территории райцентра, давно нуждались в замене, однако местные чиновники предпочитали не замечать проблему.

- Установлено, что износ водопровода протяженностью 240 метров на ул. Черниговской в р. п. Средняя Ахтуба, обеспечивающего водоснабжением более 100 жилых домов, превышал 90%. При этом на протяжении более 20 лет ремонт и замена ветхого участка не проводились, в связи с чем постоянно возникали аварийные ситуации, - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона.

В надзорном органе приняли решение не уповать на милости муниципалитета, а обратиться в интересах жителей в суд.

Отметим, Среднеахтубинский районный суд поддержал иск прокуратуры о возложении на чиновников обязанности по ремонту сетевого хозяйства. На текущий момент водопровод заменён. Кроме того, также скоро должны быть проведены работы и на ул. Володарского. Напомним, проблема изношенности коммуникаций остро стоит не только в райцентре, но и на территории близлежащих населённых пунктов. 26 октября из-за крупной аварии без воды остался город Краснослободск.

Фото из архива ИА «Высота 102»