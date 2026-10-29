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В Волгограде осудили крышевавшего УК чиновника Василия Кобзева

Общество 29.10.2026 15:51
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29.10.2026 15:51


29 октября в Тракторозаводском районе Волгограда суд поставил точку в резонансном уголовном деле о покровительстве УК чиновником местной администрации. Начальник жилищно-коммунального отдела района Василий Кобзев прикрывал деятельность компании «Сигма-Юг».

- В период с октября 2024 года по октябрь 2025 года осужденный систематически получал взятки за неинициирование проверок деятельности управляющих организаций и непривлечение к административной ответственности за нарушения в сфере ЖКХ, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Долго хранить в тайне тесное партнёрство с коммерсантами чиновник не смог и вскоре попал в поле зрения правоохранителей. В результате следственных действий ему было предъявлено обвинение в получении взятки, а также мелком взяточничестве. В общей сложности силовикам удалось выявить сразу несколько случаев получения чиновником вознаграждений общей суммой 760 тыс. рублей.

Решением Тракторозаводского районного суда фигурант был приговорён к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, экс-чиновнику на 4 года запрещено занимать руководящие должности. Денежные средства в размере 760 тыс. рублей изъяты в пользу государства. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.

Напомним, ранее в сентябре 2026 года Тракторозаводский районный суд Волгограда осудил бывшего директора ООО «Сигма-Юг» Тимофея Бирюкова. Он был приговорён к штрафу в размере 200 тыс. рублей и конфискации мобильного телефона, с которого перечислялись чиновнику денежные средства.

Фото: прокуратура Волгоградской области

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