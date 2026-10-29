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Общество

На здании МВД и ФСБ в Волгограде появилась световая проекция Железного Феликса

Общество 29.10.2026 21:02
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29.10.2026 21:02


Световая проекция с портретом Феликса Дзержинского появилась на фасаде здания по ул. Краснознаменской  в Центральном районе Волгограда, где располагаются управления МВД и ФСБ России по Волгоградской области.

Дзержинский и Сталинград

Хотя сам Феликс Дзержинский никогда не посещал город на Волге, его имя неразрывно связано с историей Сталинграда – Волгограда. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», строительство легендарного Тракторного завода – первого в Советском Союзе предприятия, специализировавшегося на выпуске тракторов, – стало воплощением идеи, озвученной руководителем советских органов госбезопасности в январе 1925 года.

В 1926 году состоялась закладка Сталинградского тракторного завода. В том же году Дзержинский умер, но заводу присвоили его имя ещё на стадии строительства.


Сегодня в Волгограде – на одноименной площади – сохраняется памятник Феликсу Дзержинскому. Идею создания монумента публично озвучили в 1930-м: в заводской газете тогда был напечатан призыв построить памятник. Разработкой проекта и непосредственным созданием памятника Железному Феликсу занимался советский скульптор Сергей Меркуров. 

Монумент, установленный на площади перед Тракторным заводом, пережил войну: осенью 1942-го он оказался на передовой, когда тракторозаводцы вступили в бой с немцами, рвавшимися к Волге в районе посёлка Рынок.

Носит имя Дзержинского и современный, самый густонаселенный, район Волгограда, образованный 11 декабря 1970 года. Важно напомнить, что район с таким названием существовал в Сталинграде – с 1930-х годов, но в 1953 году был упразднен. 

Память сегодня 

В Волгограде чтят Дзержинского: у здания администрации Дзержинского района, у школы № 19 и на территории УФСБ установлены памятники и бюсты. Ежегодно 11 сентября сотрудники ФСБ, ветераны и школьники возлагают к ним цветы.


Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском главке МВД, решение увековечить основателя и первого руководителя ВЧК-ОГПУ приняли совместно начальник главка генерал-лейтенант полиции Павел Гищенко и руководитель УФСБ по региону генерал-лейтенант Александр Ларин.

– В 2027 году исполняется 150 лет со дня рождения Феликса Дзержинского. Появление его портрета на здании силовых ведомств – знак уважения и памяти о человеке, чьё имя стало частью истории Волгограда, – прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Проекция будет постоянной – увидеть её можно в вечернее время.

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