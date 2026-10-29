Крестный ход 4 ноября пройдет в Волгоградской области

В Волжском Волгоградской области пройдет общегородской крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери. Как сообщили в администрации города, молитвенное шествие запланировано на 4 ноября – День народного единства и празднования Казанского образа Богородицы.

Крестный ход начнется от дома № 50 по пр. Ленина (бывшее «Трансагентство») в 11:00 мск. Колонна верующих пойдет по проспекту Ленина и улице Сталинградской до храма Иоанна Богослова на ул. Набережной. Здесь будет совершен молебен перед чудотворным образом Казанской иконы.

Напомним, что в прошлом году такие крестные ходы 4 ноября прошли в Волгограде и Волжском.

Фото из архива V102.RU