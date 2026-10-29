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Федеральные новости

Федеральные новости
 Жителей Алёшек эвакуируют через Анапу
Эвакуация жителей Алёшек, оказавшихся в тяжелейшей гуманитарной ситуации, пройдет через Анапу. Об этом стало известно из публикации Fox News, обнародовавшей фото соглашения Москвы и Киева, сообщает ИА «Живая Кубань»....
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Федеральные новости

Жителей Алёшек эвакуируют через Анапу

Федеральные новости 29.10.2026 10:35
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29.10.2026 10:35


Эвакуация жителей Алёшек, оказавшихся в тяжелейшей гуманитарной ситуации, пройдет через Анапу. Об этом стало известно из публикации Fox News, обнародовавшей фото соглашения Москвы и Киева, сообщает ИА «Живая Кубань».

Напомним, город Алёшки остается под контролем ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо не раз подчеркивал, что люди там живут в тяжелейших условиях. С начала года от атак ВСУ в Алёшках погибли 68 мирных жителей. В рамках договоренностей людей, эвакуированных из Алёшек и пожелавших уехать на Украину вместе с делегацией Киева, повезут через Анапу. Оттуда – самолётом в Белоруссию.

– Украинская делегация вместе с гражданами, изъявившими желание выехать на территорию Украины из г. Алешки, отправляются в аэропорт г. Анапы для последующего вылета самолетом военно-транспортной авиации Минобороны России в г. Гомель Республики Беларусь, – цитирует Fox News краснодарское СМИ. 

Вылет украинской делегации намечен на 31 октября. В тот же день из Анапы в Москву улетит российская делегация – омбудсмен Яна Лантратова, два сотрудника ее аппарата и руководитель группы координации гуманитарной миссии от Минобороны РФ.

Итогом миссии станет договоренность о регулярной доставке помощи, продуктов, лекарств и ГСМ, а также о репатриации в населённых пунктах Херсонской области. Помощь будут привозить не реже раза в месяц при содействии Мелании Трамп.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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