Расследования

Адвокат водителя BMW заявил на шоу Малахова о заказной травле Пака в СМИ

Расследования 27.11.2024 15:12
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27.11.2024 15:12


Драматические  события, произошедшие в Волгограде 22 октября, когда маму троих детей переехал автомобиль BMW, за рулем которого находился 73-летний Александр Пак, стали предметом обсуждения в студии Андрея Малахова на федеральном канале. Как сообщает V102.RU со ссылкой на программу, которая вышла в эфир сегодня, 27 ноября, в студию приехал Евгений Буравлев, муж пострадавшей женщины, которая до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи НИИ Склифосовского  вынуждены были ввести многодетную маму, получившую тяжелые травмы после наезда автомобиля Пака, в состояние медикаментозного сна из-за развившейся пневмонии в результате длительного нахождения на ИВЛ. 
Евгений Буравлев рассказал, что Александр Пак за все время после трагедии так и не извинился перед его семьей. В студии также прозвучали показания свидетелей, которые подтвердили, что Пак после того, как переехал на своем автомобиле Екатерину, скрылся с места происшествия. При этом они утверждали, что водитель BMW не мог не видеть, что сбил женщину. 
Журналисты федерального канала выяснили, что семья Александра Пака – достаточно обеспеченная и владеет  несколькими объектами недвижимости не только в Волгограде, но и в Москве, в Московской области, а также в Санкт-Петербурге. А сам 73-летний водитель уже имел в своем активе несколько ДТП, а также штрафы за нарушение правил дорожного движения. При этом новый штраф  за превышение скорости он заработал, когда покидал место, где осталась лежать окровавленная женщина. А дочь Пака в качестве материальной «помощи» отправила мужу Екатерины 10 тысяч рублей, которые он вернул ей обратно. 
Большинство приглашенных экспертов сошлись во мнении, что Александр Пак в ходе дорожного конфликта не мог не заметить, что сбил женщину. Хотя некоторые встали на сторону водителя BMW, утверждая, что он не видел, как переехал Екатерину. 
В студии ток-шоу выступил также один из адвокатов Александра Пака, который рассказал, что его подзащитный очень переживает из-за случившегося,  и пожаловался, что волгоградские СМИ якобы травят Пака. 
К слову, журналисты федерального канала выяснили, что  соседи Пака видели, как он выезжает из гаража на другом автомобиле, хотя по решению суда он находится под  домашним арестом. 
Напомним, трагедия, которая произошла с Екатериной Буравлевой, вызвала сильный общественный резонанс в Волгограде. 22 октября волгоградка забирала детей из школы, но дорогу ей перегородил люксовый внедорожник Александра Пака. Екатерина попросила уступить дорогу, однако бизнесмен поехал дальше, зацепив автомобиль многодетной мамы. 
Вспыхнул конфликт, в результате чего пак резко нажал на педаль газа. Сбитая с ног Екатерина  оказалась под колесами тяжелого внедорожника. Однако Пак покинул место происшествия. И вернулся на место лишь в сопровождении сотрудников ГИБДД. На первых снятых кадрах он заявил, что не заметил, как переехал человека. 
В то же время свидетели утверждали, что Пак переругивался с Екатериной и не мог не видеть, что под колесами его машины оказалась женщина. 
Женщина получила тяжелые травмы, в том числе разрыв печени. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко ее перевезли в Москву на лечение.
В настоящее время по данному факту возбуждено ГСУ ГУ МВД по Волгоградкой области возбуждено уголовное дело. Александр Пак был отправлен под домашний арест, защита пенсионера это решение обжаловала, однако безуспешно. 
Полностью посмотреть программу можно здесь
Скриншот выпуска программы ток-шоу Малахова  

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