Волгоградцу грозит до 10 лет за удар знакомого шампуром в бок

Перед судом в Волгоградской области предстанет 36-летний местный житель по обвинению в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому шампуром. Мужчине, который совершил преступление в пьяном состоянии, грозит до 10 лет колонии, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Происшествие случилось в Серафимовичском районе на турбазе, где летом текущего года отдыхала компания из нескольких семей. После обильного алкогольного возлияния один из отдыхающих стал вести себя агрессивно и провоцировать конфликты. Его попытался успокоить 61-летний знакомый, но в ответ получил удар шампуром в бок. Пострадавшего госпитализировали, а о травме криминального характера стало известно полицейским.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Обвиняемый во всем сознался. Он находится под стражей.