Прокуратура разоблачила недобросовестного отца, который незаконно получил страховые выплаты и пособие после гибели сына на СВО. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, ему выплатили более 4 миллионов рублей, однако он не имел права на эти деньги. Так, еще в 2005 году решением Невинномысского городского суда он был лишен родительских прав на сына, так как его воспитанием и содержанием не занимался, жизнью ребенка не интересовался.