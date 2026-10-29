Часть волгоградцев получит ноябрьские соцвыплаты и пенсии досрочно





В отделении Соцфонда по Волгоградской области опубликовали график пенсий и различных выплатв ноябре 2026 года. Дни, выпадающие на праздник и выходные, перенесены на более ранние, поэтому выплаты части волгоградцев придут досрочно.

Так, 3 ноября на банковские счета получателей Соцфонд перечислит:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащего по линии СФР.

5 ноября - день перевода выплат семьям из средств материнского капитала через банк.

6 ноября, вместо 8, выпадающего на выходной день, работающие родители получат пособие по уходу за ребёнком до полутора лет.

3 ноября (вместо 4), 11 и 20 (вместо 21) ноября на карты волгоградцев поступят пенсии.

Выплаты затронут все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности, отметили в отделении.











