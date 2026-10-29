В Волгограде женщина подозревается в даче взятки судебному приставу





Следственный отдел по Кировскому району Волгограда возбудил уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы. Её подозревают в даче взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, днём 26 октября женщина пришла на приём к судебному приставу-исполнителю по вопросу ограничения на регистрационные действия с принадлежащей ей недвижимостью. Она предложила должностному лицу деньги за снятие запрета. Пристав отказалась и разъяснила незаконность таких действий, однако посетительница достала из сумки 250 тысяч рублей и положила их на рабочий стол.

О взятке сотрудница сообщила руководству. Факт передачи денег задокументировали служба безопасности ГУ ФССП России по региону и оперативники регионального УФСБ. Сейчас с подозреваемой проводятся следственные действия.