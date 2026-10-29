Авиационную опасность повторно объявили Волгоградской области

Сегодня, 29 октября, по линии муниципальных оперативных служб в 19:14 мск был получен сигнал об авиационной опасности в Волгоградской области. Это значит, что существует угроза падения взрывных устройств, поясняют специалисты.

Жителям рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в защищенном помещении. При обнаружении взрывных устройств на улице подходить к ним нельзя.

Угроза авиационной опасности в Волгоградской области возникла за сутки уже второй раз. Днем такой сигнал объявлялся в 14:18 мск. Угроза сохранялась чуть больше часа.

При авиационной опасности, напомним, угроза исходит от пилотируемых самолётов или вертолётов противника – в отличие от беспилотников, которые управляются дистанционно.