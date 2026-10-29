В Волгограде МЧС ликвидировали учебную аварию на нефтехранилище

В Волгограде сотрудники МЧС России совместно со специалистами ОАО «РЖД» и «ЭкоСпасЦентра» ликвидировали учебную аварию на повреждённом нефтехранилище. Специалисты отработали взаимодействие при устранении розлива ГСМ вблизи железнодорожной инфраструктуры.





- Цель тренировки — проверить готовность сил и средств к реагированию на подобные происшествия, а также отработать слаженность действий всех участников при ликвидации последствий, - пояснили в спасательном ведомстве.









Отметим, учения позволили специалистам на практике отработать навыки и координацию действий разными структурами. Это поможет в перспективе повысить эффект реагирования спасателей на подобные аварийные ситуации.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области