Министр Мурашко взял под контроль лечение волгоградки, пострадавшей под колесами BMW





Попавшую под колеса BMW волгоградку эвакуировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом V102.RU рассказали в комитете здравоохранения.

Состояние 40-летней пострадавшей в результате наезда машины, которая была госпитализирована в реанимацию больницы №25, врачи по-прежнему оценивают как крайне тяжелое.



– 40-летняя женщина, пострадавшая в результате автодорожного происшествия, после проведения телемедицинских консилиумов со специалистами Федеральных научно-исследовательских медицинских центров: НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко, Федеральным центром медицины катастроф Национальным медико-хирургическим центром им. Н.И. Пирогова, Российским университетом медицины, НМИЦ им. И.М. Сеченова, бортом ФГБУ «АСК МЧС России» направлена в научно-исследовательский медицинский Центр Российской Федерации ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» для проведения дальнейшего лечения с применением высокотехнологичной медицинской помощи, – сообщили в облздраве в ответ на запрос информагентства.

Сообщается также, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пациентке.

Напомним, жуткий случай произошел 22 октября около школы «Созвездие» в Жилгородке, куда женщина приехала на машине вместе с детьми. В ходе дорожного конфликта, как утверждают очевидцы, водитель BMW намеренно переехал женщину. По словам свидетелей, его пытались остановить, стучали по стеклам, однако мужчина скрылся с места происшествия.

Полицейские нашли виновника. Им оказался 73-летний Александр Пак. Он встретил полицейских в окружении нескольких юристов. Сам водитель автомобиля с московскими номерами утверждал, что не заметил, что кого-то переехал.

Пенсионер до сих пор находится на свободе, его даже не лишили водительских прав за оставление места ДТП. Адвокат семьи Екатерины, за чью жизнь сейчас борются врачи, Ангелина Лихошапко заявила о потере единственного видео конфликта, записанного на видеорегистратор, из-за того, что его вовремя не изъяли.



