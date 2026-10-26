Банкротство АО «Приволжтрансстрой» признано законным





Решение арбитражного суда Волгоградской области о введении процедуры наблюдения в отношении АО «Приволжтрансстрой» вступило в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального арбитража.

Напомним, ранее сообщалось, что с заявлением о признании организации банкротом в арбитражный суд Волгоградской области Межрайонная ИФНС №4 по республике Башкорстан обратилась в начале лета. Налоговики указали, что акционерное общество задолжало по взносам в бюджет около 68,6 миллионов рублей.

В августе заявление ИФНС было признано обоснованным. В отношении АО была введена процедура наблюдения, а временным управляющим утвердили Е.Лазареву.

Между тем, в процессе рассмотрения дела реестр кредиторов ширился. Еще несколько организаций предъявили денежные требования к «Приволжтрансстрою».

В арбитражном суде Волгоградской области при этом подчеркнули, что введенная процедура наблюдения направлена на обеспечение сохранности имущества должника, проверку реального финансового положения общества, определение возможных путей преодоления кризисной ситуации с учетом позиции кредиторов. Акционерное общество ждет или реабилитация, или введение конкурсного производства с последующей ликвидацией.

Судебное заседание по рассмотрению результатов проведения процедуры наблюдения назначено на 21 декабря 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении группы волгоградских чиновников и бизнесменов, среди которых были в том числе генеральный директор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков и его заместитель Сергей Одинёв. Дело было передано в Первомайский районный суд Краснодара. Однако суд приостановил производство дела со странной формулировкой – «из-за отсутствия реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве». В картотеке также уточнялось, что место нахождения неназванного человека неизвестно.



