Под Волгоградом осудили водителя, погубившего женщину в «пьяном» ДТП

В Волгоградской области к 5,5 годам в колонии-поселении приговорен 57-летний водитель, совершивший в нетрезвом состоянии ДТП, в котором погибла женщина. В прокуратуре региона сообщили, что решением Старополтавского районного суда виновник смертельной аварии также лишен на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Судом установлено, что мужчина 19 июля текущего года двигался с превышением скорости на «ВАЗ-21099». Вблизи села Иловатка он допустил неуправляемый занос автомобиля, который вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет. 50-летняя пассажирка получила травмы, от которых скончалась на месте ДТП.

Водитель полностью признал вину. Семье погибшей женщины по решению суда он должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Фото: прокуратуры Волгоградской области