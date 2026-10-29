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Под Волгоградом осудили водителя, погубившего женщину в «пьяном» ДТП

Расследования 29.10.2026 17:10
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29.10.2026 17:10


В Волгоградской области к 5,5 годам в колонии-поселении приговорен 57-летний водитель, совершивший в нетрезвом состоянии ДТП, в котором погибла женщина. В прокуратуре региона сообщили, что решением Старополтавского районного суда виновник смертельной аварии также лишен на 2 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Судом установлено, что мужчина 19 июля текущего года двигался с превышением скорости на «ВАЗ-21099». Вблизи села Иловатка он допустил неуправляемый занос автомобиля, который вылетел с проезжей части и опрокинулся в кювет. 50-летняя пассажирка получила травмы, от которых скончалась на месте ДТП. 

Водитель полностью признал вину. Семье погибшей женщины по решению суда он должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. 

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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