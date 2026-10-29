В Волгоградской области 29 октября объявлена авиационная опасность





29 октября в Волгоградской области объявлена авиационная опасность. Как передает ИА «Высота 102», соответствующий сигнал по линии муниципальных подразделений ГОЧС прошёл в 14:18.

Жителям региона рекомендуют отойти от окон и укрыться в защищенном помещении. При обнаружении обломков взрывных устройств, не подходите к ним – звоните 112.

Ранее редакция подробно рассказывала о значении различных режимов опасности. При авиационной опасности угроза исходит от пилотируемых самолётов или вертолётов противника – в отличие от беспилотников, которые управляются дистанционно. Алгоритм действий для граждан в этом случае полностью совпадает с порядком при воздушной тревоге: необходимо срочно укрыться в защищённом помещении.

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